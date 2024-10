Las líderes de Más Madrid descartan más dimisiones por ‘el caso Errejón’: “Nunca tuvimos conocimiento de denuncias”

Las coportavoces de Más Madrid Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, este lunes. (Eduardo Parra/Europa Press)

“Nunca tuvimos conocimiento de otras denuncias”. Las tres líderes más visibles de Más Madrid, Mónica García (ministra de Sanidad), Manuela Bergerot (portavoz en la Asamblea) y Rita Maestre (portavoz en el Ayuntamiento de la capital) han comparecido este lunes en una rueda de prensa conjunta para intentar hacer autocrítica tras el escándalo que ha supuesto la dimisión de Íñigo Errejón por las acusaciones de violencia machista y agresión sexual. Han asegurado sentirse “devastadas” por todo lo que se ha conocido, pero han señalado que no habrá más dimisiones en el partido porque no quieren que la causa contra un acosador “se convierta en un caso contra tres portavoces políticas [ellas]”.

Mónica García ha afirmado que su formación lleva días “en shock” y ha insistido en que Más Madrid “no ha recibido ninguna denuncia ni ningún testimonio concreto, ni en el presente o en el pasado contra Errejón, tampoco hemos tenido conocimiento de episodios similares”. La ministra de Sanidad ha revelado que “es verdad que sí que pensábamos que tenía problemas personales de otra índole”, sin especificar cuáles. “Intentamos ayudarle varias personas en varias ocasiones y siempre creímos que su situación personal podía mejorar. Pero ahora bien, y lo digo nuevamente clara y rotundamente, nadie, repito, nadie, ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Más Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días”, ha insistido García.

La ministra ha afirmado que si hubieran “sabido que era un agresor” hubieran acudido “directamente” a “una comisaría”. Sin embargo, todo este relato se contradice cuanto las tres portavoces reconocen que no fueron lo suficientemente contundentes cuando en junio de 2023 conocieron que Errejón pudo cometer una agresión sexual al tocar el trasero a una chica en un concierto en Castellón. “No pudimos o no supimos pedir las explicaciones suficientes”, han señalado las tres portavoces. En este caso han cargado todas las responsabilidades en la diputada Loreto Arenillas, que este lunes entregará su acta “por pérdida de confianza”.

“Teníamos que haber hecho más”

Más Madrid asegura que cuando tuvieron conocimiento de esta presunta agresión pidieron explicaciones a Errejón y Arenillas, que “minimizaron” lo sucedido. Al parecer Arenillas “actuó a espaldas del partido” y habló con la víctima, que borró su hilo de denuncia en las redes sociales. “Dimos por buena su versión. Teníamos que haber hecho más, creíamos unas explicaciones que no fueron correctas, Cometimos un error. No se interpretó por nosotros como una alarma, pedimos perdón porque no hicimos lo suficiente”. Ha sido el único halo de autocrítica que han mostrado las líderes de Más Madrid, que han recalcado que ponen el partido y sus mecanismos de denuncia a cualquier mujer que haya sido víctimas de violencia machista o agresión sexual.

“El feminismo ha conseguido que en 48 horas haya caído un político de primera línea sin que nadie intente taparlo”, señaló Rita Maestre, que fue pareja de Errejón. “Por supuesto que no sabíamos que sus relaciones personales estaban atravesadas por el abuso de poder, por la misoginia, la vejación y la humillación”. Sumar, por su parte, ha convocado una reunión por la tarde para analizar las consecuencias del caso, con la presencia de Yolanda Díaz. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha negado este lunes que la formación tuviese conocimiento de los comportamientos de Errejón, uno de los fundadores del partido. Pero ha dicho que conocieron la citada denuncia en redes de junio de 2023 y que lo pusieron en conocimiento de Yolanda Díaz.