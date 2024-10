El mejor bar de Nueva York sirve sándwiches de pollo y cócteles con sabor a pizza fría: “Es como una cena líquida, con aperitivo, principal y postre”

The Coop, la zona trasera de Double Chicken Please

La mejor coctelería del mundo está en México. Así lo han establecido los más de 700 expertos independientes que han votado este año para esta edición de World’s 50 Best Bars 2024. La coctelería Handshake Speakeasy, en Ciudad de México, se ha coronado como el mejor bar del mundo en el ranking de este año, coronándose con uno de los premios más prestigiosos del planeta en lo que a alta coctelería se refiere.

Pero no hay que olvidar que hablamos de una lista, un compendio de 50 bares que se reparten por todos los continentes del mundo. Los bares presentes en este ranking vienen de París, Londres, Singapur, Tokio o incluso Dubái, también Buenos Aires y, cómo no, Madrid y Barcelona. Y, en esta fiesta del cóctel, Nueva York no podía faltar. Con cuatro bares en esta prestigiosa lista, la bulliciosa y nocturna Gran Manzana continúa su dominio en América del Norte, siendo la ciudad con más presencia en el ‘top 50′.

Ubicado en 115 Allen Street, en las calles del Lower East Side, se encuentra uno de sus grandes ganadores: Double Chicken Please. Esta coctelería se posicionaba como uno de los grandes favoritos en las quinielas, unas pesquisas que finalmente no han llegado a cumplirse. Después de que el año pasado quedaran segundos en el ranking, este año Double Chicken Please se ha tenido que conformar con el catorceavo puesto, una bajada que no evita que siga siendo el bar de Nueva York mejor posicionado en la lista.

La historia de este bar comenzó en 2017, cuando sus fundadores, GN Chan y Faye Chen, se aventuraron a recorrer parte de Estados Unidos en una camioneta VW que acondicionaron como un bar en movimiento. Durante su viaje, se ganaron el cariño de la escena estadounidense a base de tragos inusuales que les ganaron su fama. En 2020 abrieron una locación permanente en el Lower East Side y desde entonces se han posicionado como una auténtica referencia, especialmente después de alzarse, en 2023, como el Mejor Bar de Norteamérica.

GN Chan y Faye Chen, cofundadores de Double Chicken Please (Fotografía por Emmanuel Rosario / Instagram)

“Abrimos hace unos cuatro años en pleno Covid. Fue una época muy difícil, pero por suerte sobrevivimos. Ahora nos va mucho mejor”, contaban sus fundadores en una mesa redonda en la que estaba presente Infobae España, solo unas horas antes de saber su nuevo puesto en la lista.

La palabra ‘doble’ alude a los dos cofundadores, así como a la dualidad de conceptos que presenta el bar. Por un lado, se encuentra la sala principal, un espacio más informal cuya carta hace, a día de hoy, un homenaje a los personajes de animación más queridos de nuestra infancia. “Por ejemplo, Winnie the Pooh se ha convertido en un nuevo cóctel, también Bugs Bunny. Intentamos jugar con este concepto para que la gente lo relacione, para que la gente lo recuerde y para que la gente hable de ello”, explican los bartenders.

La trastienda, llamada The Coop, ofrece un refinado salón con banquetas, iluminación y muebles de madera y un segundo menú, que ofrece versiones líquidas de las recetas gastronómicas más conocidas. “Es casi como una cena líquida: tenemos aperitivo, plato principal y postre. Tenemos fideos fríos japoneses, tostadas francesas, tarta de lima, curry tailandés, ceviche de camarones o incluso una pizza margarita fría”, cuenta GN Chan. Esta última, por ejemplo, está elaborada con Parmigiano Reggiano, pan tostado, tomate, miel de albahaca y clara de huevo, una propuesta que difumina los límites entre mixología y gastronomía.

Cóctel de pizza fría y cóctel de noodles japoneses (Double Chicken Please)

Todos estos sabores, explican los bartenders, se transforman en cócteles a través de técnicas como la infusión, desarrolladas por ellos mismos en su laboratorio de sabores. La bebida de fideos japoneses y la de tarta de lima son, según cuentan, sus absolutos best sellers. Para redondear la experiencia y como maridaje sólido a sus curiosos cócteles, Double Chicken Please ofrece algunos bocadillos de pollo únicos, como un Mochi Donut aderezado con piña encurtida, cilantro y fresa.

Chan y Chen fundaron Double Chicken Please como homenaje a las tiendas de refrescos de la vieja escuela que antaño dominaban el Lower East Side, un aura nostálgica que les acompaña en todas sus propuestas. “Nuestro éxito no es solo por el sabor. Hay algo más allá porque hablamos de lo nostálgico. Nostalgia en los cócteles, en la comida y en los sabores, nostalgia en los dibujos animados. Nada puede vencer a la nostalgia”, explica GN.

Los fundadores vienen del mundo del diseño y, precisamente por eso, consideran Double Chicken Please como su particular estudio. “La comida y la bebida es solo una de las muchas cosas que hacemos. Creamos muchas cosas diferentes como marca; hacemos ropa, merchandising, tenemos nuestro propio monopatín, discos de vinilo... Incluso organizamos eventos. Nuestro objetivo es ser como Netflix, que tiene sus propias producciones originales. Queremos crear Doble Chicken Please Original”.