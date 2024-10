La gran duda que resuelve la DGT: ¿Se puede adelantar por carretera a la Guardia Civil o a la Policía Nacional?

Coche Policía Nacional, España (Shutterstock España)

La Guardia Civil, la Policía Nacional, los bomberos, la ambulancia, protección civil...En las ciudades y carreteras, es común encontrarse con situaciones donde es necesario saber cómo actuar ante la presencia de un vehículo de emergencia. Aunque sea una reacción casi instintiva, no siempre es necesario pisar el freno cuando nos encontremos con estos vehículos. Tampoco debemos apartarnos del carril. Una de las dudas más comunes tiene que ver con la posibilidad de adelantar a un coche de la Policía. La respuesta es sí, pero con excepciones. ¿Cuándo es posible adelantarlos?

Lo primero de todo, hay que saber identificar si un vehículo de emergencia está en servicio activo o no. Estos vehículos lo indican con el uso de luces y sirenas y su normativa de actuación está recogido en los artículo 67 y 68 del Reglamento General de Circulación. Cuando los vehículos de emergencia, como los de la Guardia Civil o la Policía, están en una situación de urgencia, está prohibido adelantarlos. Es más, no solo no puedes adelantar, sino que es obligatorio facilitarles el paso y no interferir en su camino.

Esta normativa es clara y se aplica también a ambulancias y bomberos, según el Reglamento General de Circulación. En estas situaciones, los conductores deben abstenerse de adelantar a estos vehículos, ya que hacerlo podría resultar en una multa.

Cabe recordar que este tipo de vehículos podrán circular por encima de los límites de velocidad y no estarán obligados a respetar otras normas y señales de tráfico cuando se encuentran en esta situación. No obstante, el reglamento también indica que siempre estarán obligados a respetar las órdenes y señales de los agentes. Aunque tienen prioridad, el uso de esta ventaja debe ser responsable, ya que el objetivo final de su trabajo es garantizar la seguridad ciudadana.

Todo viene en la normativa general de tráfico

En circunstancias normales, adelantar a vehículos de los cuerpos de seguridad del Estado está permitido siempre que se respeten las normas de tráfico. Esto implica realizar la maniobra en zonas habilitadas, no exceder los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad, ya que no existen regulaciones específicas que prohíban adelantar por carretera a vehículos de Guardia Civil o Policía Nacional, siempre y cuando se cumplan las normativas generales de tráfico, como lo harías con cualquier otro vehículo. Los vehículos oficiales, en este contexto, son considerados como cualquier otro en la vía, por lo que no se incurre en infracción si se cumplen estas condiciones.

El incumplimiento de estas reglas está considerado como una infracción grave, los que puede resultar en sanciones económicas que ascienden hasta los 200 euros -100 euros a pronto pago-, así como la pérdida de cuatro puntos de nuestra licencia de conducción.

Cómo actuar cuando se aproxima un vehículo de emergencias en servicio

Una vez aprendido cuando debemos ceder el paso, es importante saber cómo actuar en el caso de tener que hacerlo. Cuando circules por una vía de doble sentido, si un vehículo de emergencias se aproxima, debes desplazarte hacia la derecha para permitirle el paso, tal como indica la normativa.

Si te encuentras en una vía de tres carriles en el mismo sentido, el coche ubicado en el carril izquierdo debe moverse hacia la izquierda, mientras que los vehículos en los carriles central y derecho deberán apartarse hacia la derecha.

En una vía de dos carriles en el mismo sentido, el vehículo que circula por el carril izquierdo debe desplazarse hacia su izquierda, y el que esté en el carril derecho deberá apartarse hacia la derecha para dejar libre el paso al coche de emergencias.