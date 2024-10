Cómo saber cuál es el salario bruto de una nómina (Freepik)

A la hora de firmar un nuevo contrato de trabajo, pueden surgir numerosas dudas, especialmente si no se conoce la terminología común. Una de ellas es la diferencia entre salario bruto y salario neto. Esta distinción no solo afecta la percepción mensual de ingresos, sino que también incide en la planificación financiera personal y en la comprensión de las obligaciones fiscales. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio anual bruto de 2022 fue de 26.948 euros por trabajador, mientras que el salario más frecuente fue de 14.586 euros. Sin embargo, esas cifras no llegaron íntegras al bolsillo de los trabajadores, ya que hay que descontarles los impuestos y contribuciones a la Seguridad Social.

Para calcular el salario bruto en una nómina, es importante que los trabajadores conozcan los conceptos que lo componen y los pasos para identificarlo. El salario bruto representa la cantidad total de dinero que un empleado recibe antes de aplicar deducciones como impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. El salario bruto incluye el salario base más los complementos salariales, como horas extras, antigüedad, pagas extraordinarias y otros incentivos. Este monto es la base sobre la que se aplican las deducciones para obtener el salario neto, que es la cantidad que realmente recibe el trabajador.

Pasos para identificar el salario bruto en una nómina:

Salario base : Este es el primer elemento a buscar en la nómina. Representa la remuneración mínima establecida por el convenio o contrato del empleado, sin considerar los complementos adicionales.

Complementos salariales : Son pagos adicionales al salario base, como los complementos por nocturnidad, turnicidad, antigüedad o responsabilidad. También se incluyen en este apartado las pagas extras (Navidad, verano, etc.), que pueden ser prorrateadas mensualmente.

Horas extras : Si el trabajador ha realizado horas extras durante el periodo, estas deben sumarse al salario base.

Bonificaciones e incentivos : Algunos empleadores ofrecen pagos adicionales por cumplimiento de objetivos o logros específicos. Estos también se consideran parte del salario bruto.

Prorrateo de pagas extras: En muchos casos, las pagas extraordinarias se distribuyen mensualmente. Esto significa que la nómina puede reflejar un importe adicional mensual correspondiente a las pagas extras.

Ejemplo de cálculo del salario bruto

Supongamos un trabajador con un salario base de 1.600 euros mensuales, que recibe un complemento por antigüedad de 30 euros, un plus de transporte de 70 euros y ha realizado horas extras por un valor de 150 euros. Para calcular el salario bruto, se suman todos estos conceptos:

Salario base : 1.600 euros

Complementos (antigüedad y transporte) : 100 euros (30 + 70)

Horas extras: 150 euros

Total salario bruto mensual: 1.850 euros.

El sueldo medio de las mujeres en España es un 16% inferior al de los hombres y todavía existe brecha salarial.

El salario bruto puede variar por varios motivos a lo largo del año, como las horas extras, cambios en la jornada laboral o la acumulación de bonificaciones. Además, algunos convenios colectivos o acuerdos de empresa establecen incrementos por antigüedad o promociones internas, lo que puede influir en el cálculo. Para obtener el salario neto, es necesario restar del salario bruto las retenciones del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social. El porcentaje de retención del IRPF depende de los ingresos anuales del trabajador y su situación personal, mientras que las cotizaciones sociales están reguladas por ley y cubren contingencias como la jubilación, el desempleo y la formación profesional.