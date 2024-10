Una joven influencer comparte en redes sociales su receta de tortilla de patatas y los usuarios alucinan con su confusión con los ingredientes

‘@ninivaleongil’ en su perfil oficial de TikTok

Las redes sociales son un trampolín hacia el éxito y la fama que no todos saben explotar al máximo. Una oportunidad de mercado que puede cambiar la vida para muchas personas, tanto para bien como para mal. El mundo del internet es uno en el que cualquier cosa va a ser analizada con lupa, y nada va a pasar desapercibido. Los errores, frecuentes en los seres humanos, son las cosas que más se pagan en este ámbito. Este ha sido el caso de la joven influencer que ha querido compartir su receta: Ninivaleongil.

Esta creadora de contenido intentó hacer un plato típico de la gastronomía española y que tanto renombre tiene mundialmente: tortilla de patatas. Sin embargo, el cocinado y el resultado final no ha sido el esperado, pero sí la repercusión, que ha sido bestial en redes sociales. Además, la confusión con los ingredientes ha creado un ambiente de alucinación entre los usuarios de internet.

Tortilla de patata de La Martinuca

Así ha sido el cocinado

Preparar una tortilla puede parecer sencillo a priori, pero no es tan fácil como parece. Necesita de una técnica para voltear y evitar que se queme o cocine de más el huevo y la patata. De hecho, TikTok es testigo de la dificultad que preparar este plato tiene: muchos son los vídeos virales de gente que yerra su intento al dar la vuelta la tortilla.

En el caso de la influencer de este vídeo, eso no ha sido problema, pero sí los ingredientes y la preparación de estos. Antes de empezar, la joven deja claro su nivel: “No he cocinado en mi vida”. Con este comienzo uno ya puede pensar que el resultado podría no ser bueno, y así fue.

Para empezar la confusión, la influencer comienza por freír las patatas, es decir, hizo patatas fritas. Sin embargo, lo mejor viene después: confunde ajo con cebolla. Tras sacar del aceite caliente las papas, corta “cebolla”, que en realidad era un diente de ajo ya pelado. Posteriormente, lo pone en el aceite con intención de freírlos, pero salen chamuscados.

Una vez hechos estos dos primeros polémicos pasos, tomó una decisión fácil: no echar cebolla. Por tanto, se adentró en el siguiente paso crucial para hacer una tortilla. Este no es otro que coger los huevos y batirlos, pero que también hizo mal en un comienzo.

Para un plato de llenos de papas, se deben añadir una cantidad de huevo equitativo, pero ella no lo hizo así. Su opinión era que se debían poner dos huevos y no cuatro como decía la receta. Sin embargo, tuvo que rectificar cuando vio como iba la cocción y que no tenía la forma correcta y añadir otros dos más.

Ya entrados en la fase fundamental, la de darle la vuelta a la tortilla, llega un ayudante, un chico joven que la ofrece una leve mano, para dar de forma correcta el volteo a lo cocinado. Minutos después, prueba su obra para darle una nota de “seis sobre diez” y finalizar con un “para ser la primera, no está mal”.