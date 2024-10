El Gobierno defiende la reforma para rebajar las penas a etarras y carga contra Ayuso por decir que ETA “está más fuerte que nunca”

La ministra Portavoz y de Educación y Deporte, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Jesús Hellín/Europa Press)

El Ejecutivo no va a impedir la reforma legal que permitirá excarcelar antes de lo previsto a 44 presos de ETA (siete de ellos podrían incluso quedar en libertad en apenas unos meses), una modificación introducida en el proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que se aprobó en el Congreso en connivencia con todos los grupos parlamentarios. En el Senado, tampoco ha recibido ninguna enmienda ni ningún veto, por lo que la norma, que incluye dicho cambio, saldrá previsiblemente adelante, aunque el PP vote mayoritariamente en contra.

El proyecto legislativo sufrió un cambio importante durante su tramitación parlamentaria, que pasó sin pena ni gloria hasta que este lunes la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) dio la voz de alarma. Concretamente, a propuesta de Sumar, la Comisión de Justicia del Congreso incorporó dos enmiendas por las que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

A pesar de los intentos del PP de impedir que la ley salga adelante con este cambio, haciendo uso de su mayoría absoluta en el Senado para retrasar la votación de la ley, el Gobierno tiene claro que no va a utilizar su potestad para retirar esta reforma legal. “Hablamos de adaptar la directiva europea a nuestro país”, ha subrayado la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien ha respaldado en nombre del Gobierno la polémica modificación.

Alegría ha recordado que este mismo texto ya se aprobó por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, aunque ha olvidado decir que, posteriormente y dada la controversia generada, el grupo parlamentario popular eliminó este cambio durante de la norma en el Parlamento. “Corresponde trasponer a nuestro país”, ha remachado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz ha exigido al PP “que deje de engañar y de mentir”. “Aquí no hay ningún tipo de error, aquí no hay ningún tipo de fallo”, ha agregado para deslizar que el PP era consciente de este cambio legal votando a favor del mismo tanto en el Congreso como en el Senado. “El PP no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben”, ha señalado.

El Gobierno ataca a Ayuso

Por tanto, ha pedido al partido de Alberto Núñez Feijóo que deje de utilizar “de esa manera tan indigna el terrorismo”. A renglón seguido, la dirigente socialista ha recordado que ETA desapareció hace 13 años, “lo que fue una victoria de toda la sociedad española y la democracia en nuestro país”. Asimismo, ha criticado duramente las declaraciones de distintos líderes del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado hoy que ETA “está más fuerte que nunca”.

“Cuando una se atreve a decir, después de 13 años que ha desaparecido ETA, que está más fuerte que nunca, está insultando a los jueces, a los fiscales, a la sociedad en su conjunto. Esas palabras solamente las puede pronunciar alguien que no ha aportado ni lo más mínimo para que ETA acabara”, le ha respondido Alegría en alusión a las declaraciones de la dirigente madrileña.

Alegría ha calificado de “indignas” las declaraciones de representantes del PP, y consideran que son un insulto a las víctimas del terrorismo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Por ello, exige a los populares a dejar de usar “de esa manera tan partidista” y “tan obscena” aquello que tanto daño hizo al pueblo español, algo que es “absolutamente indignante” y que el PP lo usa para “tapar su vacío de propuestas, su vacío de proyectos y su vacío de liderazgo”.