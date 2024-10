“Ya no lo hago más, pero en su momento no era mala idea”: Franco Colapinto confiesa un truco que usaba para lavar su mono de F1 en ‘El Hormiguero’

El piloto argentino de Fórmula 1, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El piloto de Fórmula 1 del equipo Williams Racing, Franco Colapinto, debutó en la máxima categoría hace apenas un mes, y hoy se ha estrenado en la televisión española yendo como invitado a El Hormiguero. Colapinto ya suma varios logros: hacía más de 20 años que un argentino no competía en Fórmula 1, y también es el primero en 45 años que consigue puntos para la clasificación. El joven, de tan solo 21 años, por ahora solo ha participado en tres carreras y ya es una de las promesas en la parrilla de salida de cada Gran Premio.

Para él, poder vivir esto es haber cumplido su sueño de niño. “Era mi sueño desde que era muy chiquito y lo he peleado mucho, haberlo conseguido este año es increíble”, le ha explicado a Motos. El argentino se fue a trabajar a Italia con 14 años, “sin nadie de mi familia, sin hablar italiano y a vivir en una fábrica”, ha dicho. “No sabía cocinar, no sabía hacer nada, estaba muy flaquito, y las sábanas creo que no las cambié nunca”, ha comentado entre risas.

Sin embargo, todo tiene su parte buena y su parte mala, y hacerse adulto siendo un adolescente hace que te saltes muchas etapas de la vida: “Me perdí muchas cosas por tener que crecer de golpe, llevaba una vida de alguien de veintitantos siendo un pibe, fue complicado, pero sabía que era la única manera de llegar donde yo quería”. Aun así, el argentino le ha asegurado a Motos que no se arrepiente de sus decisiones, y que “lo volvería a hacer mil veces”.

El presentador ha sacado a la luz una anécdota de aquellos años, haciéndole confesar a Colapinto que, a veces, se duchaba con el mono puesto. “Lavar un mono es muy complicado, porque una vez lavé uno con agua caliente y se me achicó. Se me ocurrió ducharme con el mono puesto, me echaba champú y lo que iba cayendo, después sacaba el mono y me lavaba yo. Luego lo secaba con un secador”, ha declarado el piloto argentino. Además, ha admitido que “ya no lo hago más, pero en su momento no era mala idea, se lo conté a gente y empezó a hacerlo también”.

La técnica de @FranColapinto para limpiar el mono y ducharse a la vez 🤣 #ColapintoEH pic.twitter.com/fOIiJg0itE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 7, 2024

Bizarrap, un apoyo indispensable en la carrera de Colapinto

Uno de sus mayores apoyos para impulsar su carrera ha sido Bizarrap. En 2023, el productor argentino ayudó a Colapinto, que por aquel entonces estaba en Fórmula 3, a continuar con su carrera. El artista colaboró económicamente con el piloto y le consiguió patrocinadores: “Me dijo que me echaba una mano en lo que necesitara y así fue, me dio una mano enorme para llegar a donde estoy hoy, estoy superagradecido con él”, ha expresado el piloto. Como regalo por haber sido invitado al programa, el piloto ha obsequiado a Motos con el casco con el que competía en Fórmula 2, que fue diseñado por los dos argentinos, Colapinto y Bizarrap.

Por su parte, Colapinto solo tiene palabras buenas para el artista: “Él es un crack como artista y como persona es increíble. Es el número uno en lo que hace, y yo quería serlo en lo mío. Me sorprendió mucho al conocerle lo humilde que es y cómo tiene los pies en la tierra”.

En cuanto a la técnica y el manejo de un coche de Fórmula 1, Pablo Motos se ha interesado en saber cómo funciona realmente uno de sus volantes, y el piloto ha aclarado que a veces es complicado. “Hay muchos botones que no se deben tocar, y otros muchos que sí que tienes que tocar, y mientras lo piensas te hablan sin parar por la radio a 350 km por hora”, ha comentado, añadiendo que “al principio no entendía nada de lo que me decían, me costaba entender qué botón activar”.

Bromeando sobre su futuro en la competición, Motos le ha mencionado que aún no tiene equipo para el año que viene, porque Sainz estará en el equipo de Williams Racing el año que viene: “No, no tengo. Carlos me ha quitado el asiento en Williams, a ver si le quito yo su asiento en El Hormiguero”, ha expresado el piloto entre risas.