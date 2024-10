La sorprendente confesión viral de Franco Colapinto sobre su talón de Aquiles arriba del auto: “Soy un desastre”

Franco Colapinto confesó que no sabe estacionar y que suele usar Uber

Mientras se prepara para su cuarta carrera en la Fórmula 1, Franco Colapinto sigue siendo tendencia por cualquier aparición en sus redes o algún recuerdo de sus anécdotas como la vez que contó que no sabía estacionar y que además no le gusta manejar en la calle. Con su simpatía y frescura habitual, en una oportunidad contó ese detalle. Y remarcó que sólo le gusta conducir arriba de un simulador y de un auto de carrera.

Fue a fines del año pasado, cuando el actual corredor de Williams de F1 confesó sus inconvenientes para ubicar un coche de calle al lado del cordón. “Soy muy malo estacionando. Un desastre. Soy muy malo para estacionar”, reconoció en una entrevista a fines de 2023 en el programa Altavoz en la TV Pública.

Aunque eso va de la mano con que conducir en la calle tampoco es lo suyo. “No me gusta manejar en la calle, yo siempre pido que me lleven. Acá (Buenos Aires) manejo porque tengo que ir de acá para allá, pero en Europa me manejo con Uber”, se explayó.

A su vez reveló que “alguna multa me hicieron”, pero nunca “una grúa lm llevó el auto por dejar el coche en un lugar indebido”. En tanto que insistió en dejar en claro que “yo solo manejo en el simulador y en el auto de carrera”.

El último posteo de Colapinto

Este martes el bonaerense de Pilar también volvió a aparecer en las redes sociales y en su cuenta de Instagram publicó una foto en la que se lo ve trabajando sobre su butaca y al lado la trompa del Williams FW 46. “Experto en hacer asientos y de vez en cuando intento manejar rápido”, escribió el joven de 21 años. El posteo volvió a ser furor entre sus fanáticos y en menos de dos horas tuvo 266 mil “me gusta” y más de 2.390 comentarios.

Colapinto lleva a cabo una preparación de cara a las próximas seis fechas, de las cuales solo conoce uno de los circuitos, y es el del cierre en Abu Dhabi. Los trabajos en el simulador son constantes para poder llegar bien afilado a lo que serán las venideras competencias, que arrancarán con la segunda visita a América y que tendrá una gira por escenarios como el Circuito de las Américas en Austin (Estados Unidos), Autódromo Hermanos Rodríguez (México), Autódromo José Carlos Pace (Brasil) y el Circuito de Las Vegas (Estados Unidos).

Las últimas dos serán en Medio Oriente, con el Circuito de Losail, en Qatar, en otra competencia nocturna; y la última en Abu Dhabi, que arranca por la tarde y termina por la noche, en el imponente trazado en el emirato. Ese escenario le trae buenos recuerdos a Colapinto, pues el 28 de noviembre de 2023 se subió por primera vez a un auto de F1, en el Rookie Test a bordo de un Williams FW 45.

Respecto de su futuro, más allá de estas competencias en lo que resta en la presente temporada, para 2025 aún está la chance de poder correr en Sauber/Audi, donde también Valtteri Bottas puja por mantener su butaca, o ver si si se abre otra puerta por el lado de Red Bull si Liam Lawson no conserva su lugar en Racing Bulls. En su defecto, apostará a estar listo ante alguna otra puerta que pueda abrirse ya que, como indicó la manager de Franco Colapinto a Infobae, “la Fórmula 1 es dinámica y todo puede cambiar”.