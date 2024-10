Un jefe ofrece un trabajo por 50 horas a la semana y sólo un día de descanso

Un camarero lleva comida. (Andreas Gebert/Reuters)

Muchos hosteleros se empeñan en hacernos creer que no encuentran personal. Sin embargo, ya sabemos que sí que hay gente dispuesta a trabajar, pero no en las pésimas condiciones que los empleadores ofrecen. La cara B de este sector, que cada vez es más visible. Jornadas interminables y mal retribuidas o malos tratos por parte de clientes y jefes son parte del día a día de los trabajadores de la hostelería.

Desde hace siete años, Jesús Soriano, conocido en redes como Soy Camarero, es una de las voces más reconocidas en la lucha por la mejora de las condiciones laborales de los camareros y camareras en España. A través de sus cuentas de X, Instagram y TikTok y ahora también en apariciones en la televisión, defiende a diario el trabajo de sus compañeros de profesión, denunciando las situaciones a las que se tienen que enfrentar, las críticas por parte de comensales o las ofertas de empleo que carecen de cualquier tipo de derecho. Es uno de estos casos lo que le ha llevado a volverse viral en la red social de Elon Musk.

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“Ofertón” escribe Soy Camarero con evidente ironía en una de sus últimas publicaciones en X. Seguido de este titular, vemos una captura de pantalla de un anuncio de un puesto de trabajo. A través de un canal de difusión de WhatsApp, el empleador describe las condiciones y las aptitudes necesarias para poder optar al empleo. “Se necesita camarera con experiencia demostrable en zona de Alcobendas. Imprescindible tener papeles en regla”, comunica.

Después, continúa detallando cuál será el increíble horario. Lunes de 8:30 a 16:30. Martes día libre. Miércoles, jueves, viernes y sábado de 16:00 a cierre y domingo de 14:00 a cierre. Sin ningún tipo de vergüenza, añade: “50 horas semanales”. Asimismo, aclara, para la tranquilidad de las personas interesadas, que “el cierre entre diario” no es más tarde de las 00:00 horas. Algo que en el caso de los fines de semana, se alarga una hora más. Recalca -además en mayúsculas- que aquellos que no tengan papeles ni experiencia se abstengan de escribir.

Captura de pantalla de la publicación de 'Soy Camarero'. (X)

La respuesta de las redes sociales

Han sido muchos los seguidores de Soriano que no daban crédito a la oferta. Por ello, las respuestas a esta publicación se han llenado de críticas a este tipo de hosteleros, al tiempo que reclaman que las inspecciones de trabajo revisen estos anuncios. “50 horas semanales, un sólo día de descanso y además que tenga experiencia. Lo que más miedo da es lo que no dice: el sueldo”, dice una de ellas. Otro, por su parte, apunta que: “La sola publicación de este tipo de ‘ofertas’ deberían ser constitutivas de delito contra los derechos de los trabajadores”. “Que digo yo que si el domingo el trabajador hacer el cierre y el lunes hace la apertura, no pasan las 12 horas obligatorias entre turno y turno. Después es que la gente no quiere trabajar”, añade otro perfil.

Una vez más, este tipo de anuncios demuestran las condiciones deplorables que los hosteleros esperan que los trabajadores aprueben con tal de tener trabajo. Unos requisitos que distan mucho de ser legales y que son un abuso.

