Un jefe ofrece a un camarero un trabajo de 27 horas semanales con un día de descanso por 480 € y promete subirle el sueldo “si trabaja bien”

Camarera. (Pexels)

Los hosteleros aseguran que no encuentra personal. Sin embargo, cada vez son los camareros y camareras que responden en contra de este tipo de afirmaciones: la gente quiere trabajar, pero con condiciones laborales dignas. La cara B de la hostelería en España es cada vez más evidente. Jornadas interminables, salarios bajos o malos tratos por parte de clientes y empleadores son sólo una parte del día a día de los trabajadores del sector.

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, lleva siete años siendo una de las voces más reconocidas en la lucha por la mejora de las condiciones laborales de la hostelería. A través de sus cuentas en Instagram, TikTok y X, Soriano denuncia las situaciones que afectan a los trabajadores del sector. Así, el influencer ha vuelto a ser tendencia en X tras una publicación en la que critica las condiciones de una oferta de trabajo.

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“No encontramos camareros...”, escribe de forma Irónica Jesús Soriano en una de sus últimas publicaciones en la red social X. En esta ocasión, a este titular le acompaña una sola imagen: una captura de pantalla de la conversación entre un empleador y un camarero que acababa de aplicar a una oferta de trabajo.

En el mensaje del superior se leen las características del puesto. “El horario de trabajo es de lunes hasta sábado, el horario de por la tarde a las 19:00 hasta 23:30 más o menos”, explica. Más adelante, se añaden aspectos básicos sobre el salario. “Pagamos 480 €, da una comida, si trabaja bien después subirá nómina”, concluye.

Ante estas condiciones, el interesado ha decidido declinar la oferta. Ahora, lejos de presentar una respuesta simple, el trabajador ha decidido argumentar su postura con datos. Para ello, ha utilizado una tabla simple en la que se muestran horas trabajadas y salario correspondiente. “Este es el sueldo mínimo dependiendo de las horas”, escribe, En su caso, le corresponderían 893,03 euros. Sin embargo, la realidad que se encontraba era muy diferente. “Normal que luego no encontréis gente, si me quieres pagar por 27 horas semanales 480 €, las cosas no van así”, defiende. “Buena tarde”, sentencia.

Han sido mucho los seguidores de Soriano que han aplaudido la respuesta de este camarero. Además, las respuestas a esta publicación se han llenado de críticas a este tipo de hosteleros. “‘Si trabaja bien después subirá nómina”'¿Hay alguien a quién de verdad le hayan subido el sueldo en hostelería después de ver que “valía”? ¿O es que según el criterio de los hosteleros, nadie trabaja bien? Que sigan sin encontrar trabajadores porque la situación debe cambiar ya”, dice uno de ellos. “Yo he trabajado por bastante menos, y en más de una ocasión; en esos tiempos en los que pensaba que me hacían un favor al contratarme y que era de mala educación preguntar por el sueldo”, añade otro.

Denuncia 'Soy Camarero' (Captura de X)

Esto es lo mínimo que puede cobrar un trabajador en España

En 2024, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España se establece en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, o 1.260 euros brutos mensuales en 12 pagas, lo que equivale a 15.120 euros brutos anuales para empleos a jornada completa. Esta cifra aplica a empleados fijos y temporales, representando el mínimo legal que deben respetar los empleadores.

En caso de que un trabajador perciba menos del SMI, el empleador estaría vulnerando la ley. En este tipo de casos, el trabajador afectado tiene derecho a reclamar la diferencia salarial y, de no resolverse, puede presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería