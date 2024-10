Una americana que vive en España se sorprende con quién paga las fiestas de cumpleaños: “¿Qué tipo de sociedad es esta?

Danielle Grobman, la joven estadounidense que se ha vuelto viral en TikTok. (@daniellegrobman/TikTok)

Hay tantos tipos de celebración de cumpleaños como personas en el mundo. Todos conocemos a gente a la que estas fechas les hacen una especial ilusión, del mismo modo que habremos topado con quien no le de importancia, o incluso rehúya cualquier tipo de evento que le recuerde que cumple años. Al fin y al cabo, se trata de algo que solo sucede una vez al año, además de una oportunidad perfecta para compartir -a mayor o menor escala- con los demás el nacimiento del cumpleañero.

De cara a esta festividad, hay algunos elementos estrechamente relacionados, como soplar las velas, recibir algún regalo o incluso varios tirones de oreja. La cuestión es que, se haga lo que se haga, suele ser todo en favor u honor a la persona que celebra su aniversario. Tan es así, que cuando se trata de ir a comer a algún sitio o de realizar allí algún tipo de celebración, lo más habitual es proceder a invitar al o la protagonista. Una idea que, no obstante, ha pillado por sorpresa a extranjeros como la estadounidense Danielle Grobman.

¿Quién debe pagar?

“¿Es cierto que aquí no se pagan los cumpleaños?”, pregunta sorprendida en un vídeo para su canal de TikTok. Y es que esta joven cuenta como, hablando con otros amigos nativos de España sobre el cumpleaños de uno de ellos. “Y cuando nos decidimos por un restaurante, uno dijo : ‘Ah, sí, acabo de mirarlo. No debería ser demasiado caro, deberíamos estar bien’”. Ella se pensó que aquello era una muestra de dulzura y que le preocupaba “cuánto iba a pagar la otra persona por la cena”. “No, resulta que somos nosotros los que pagamos la cena”, revela a continuación.

“¿Qué es esto?”, pregunta Danielle incrédula. “A ver si lo he entendido bien. Puedo invitar a tanta gente como quiera a mi cumpleaños. Puedo elegir el sitio en el que vamos a comer, y luego son ellos los que pagan”. La joven se quedó en shock cuando lo escuchó. “Estoy preguntando a mis amigos españoles sobre esto: ¿es en serio?¿Como vamos a ser nosotros los que paguemos su cumpleaños?”. Para todos sus conocidos españoles, tenía sentido. “Es su cumpleaños”, le decían, como si fuera lo más lógico del mundo y no ven la razón por la que los cumpleañeros debería apoquinar.

En Estados Unidos se compite por quién gasta más

“Tal vez porque ellos eligieron el restaurante y son los que nos invitan”, razonó la estadounidense. A pesar de su argumento, asegura que la miraron entonces como si estuviera loca. “La única vez que la persona que cumple años paga por su propio cumpleaños es si lo celebran en su propia casa, o si es como un picnic y te dicen que traigas algunas cosas y es como una gran comida”, cuenta que le explicaron.

“¿Qué clase de sociedad es esta?”, se cuestiona en el vídeo, si bien no tarda en resaltar que no tiene “ningún problema con tu cultura a la hora de pagar por un amigo”. Solo que, al fin y al cabo, se trata de un gran choque cultural, uno de tantos que sube a su canal. “En mi vida me han invitado a otra fiesta que no sea la americana”. Ahí, la gente compite incluso por el dinero que puede pagarse las cosas, e incluso se competía por quién ponía más dinero. “Sí, entiendo que los salarios aquí son muy diferentes de los salarios estadounidenses, pero esto es tan nuevo para mí. ¿Alguien puede confirmarlo o desmentirlo? Porque todavía no he ido a su cumpleaños y necesito saber cuánto dinero debo ahorrar”.