Inspección de Trabajo tumba la acusación contra Nacho Cano: los becarios mexicanos no debían estar dados de alta en la Seguridad Social

El músico Nacho Cano durante una entrevista. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Inspección de Trabajo ha concluido que los becarios de la productora Malinche, dirigida por Nacho Cano, realizaban “prácticas no laborales” y ajenas al sistema educativo, por lo que no era “necesaria su inclusión en el Sistema de la Seguridad Social”. Además, señala que el músico, investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores, tampoco tenía a los jóvenes mexicanos sometidos a “una relación laboral encubierta”, según el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, al que ha tenido acceso Infobae España.

De esa forma, Trabajo avala la versión de Nacho Cano y su defensa, quienes sostenían que la veintena de becarios no tenía la condición de trabajadores y solo salían a escena en el musical Malinche de forma puntual y como parte de su formación becada. Por contra, los investigadores de la Policía Nacional esgrimían que la cúpula de la productora Malinche “se estarían lucrando de la actividad laboral de sus seleccionados, quienes tras un breve periodo de aprendizaje de canciones y coreografías, pasarían a trabajar” en el musical.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

El informe de Inspección de Trabajo, una diligencia solicitada por la jueza que investiga a Nacho Cano, fue aportado al procedimiento el pasado 25 de septiembre y determina, sobre los becarios mexicanos, que “no se ha podido constatar su prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena en la empresa, ni la ocupación de un puesto de trabajo que la empresa necesite cubrir con personal asalariado”.

“Por lo tanto”, prosigue la inspectora de Trabajo en las conclusiones de su informe, “existen los requisitos necesarios para determinar que la participación realizada por los becarios en el musical forma parte de las prácticas no laborales que realizan al amparo de la beca”. En el marco de esa formación “no se dan los requisitos de dependencia y ajenidad necesarios para calificar una relación como laboral susceptible de ser incluida en el Régimen General de la Seguridad Social”.

Pese a que la Ley General de la Seguridad Social obliga a dar de alta en el sistema a alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación, la inspectora subraya que no es “el caso de los becarios de Malinche, ya que estos alumnos realizan una formación no reglada, no incluida en el sistema educativo”.

Cabe recordar el hecho de no haber dado alta de los becarios en la Seguridad Social era uno de los pilares sobre los que se sustentaba la investigación a Nacho Cano por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El músico Nacho Cano achaca a su apoyo a Ayuso su reciente detención.

No había una “relación laboral encubierta”

La inspectora también rechaza que las becas enmascarasen funciones propias de asalariados: “No existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios de la referida empresa impliquen una relación laboral encubierta, conforme al Estatuto de los trabajadores, sino que dichas prácticas han estado dirigidas a completar la formación teórica del becario”.

La inspección se realizó a petición de los investigadores de la Comisaría del distrito Centro de la Policía Nacional el pasado 27 de junio. Los agentes y la inspectora de Trabajo irrumpieron sin previo aviso en la Parroquia San Juan de la Cruz de Madrid, donde los becarios realizaban ensayos de canto, interpretación, flamenco y entrenamiento personal. Durante varias horas, la inspectora recabó documentación sobre las condiciones de empleo de la veintena de becarios, con los que también se entrevistó.