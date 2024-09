Cuando las deudas destrozan tu salud mental: “Hay una sensación de vergüenza cuando vas a un banco a decir que no puedes pagar la hipoteca”

Un hombre con ansiedad. (Getty Images)

“Cuando sabes que va a vencer un plazo y no puedes pagarlo, te recorre una sensación de angustia que no te deja dormir. Piensas en tus hijos, en cómo poder solucionarlo, en todo lo malo que puede pasar: un desahucio, un juicio, cómo te mirará la gente... Es tal la sensación de incertidumbre, el nivel de ansiedad, que te quita la vida”. Eva tiene 50 años y hace 15 que pasó uno de los momentos más traumáticos de su vida, cuando tuvo que compaginar el pagar dos hipotecas a la vez. Sus hijos habían crecido y los cinco miembros de la familia no entraban en el piso de dos habitaciones en el que vivían, por lo que tuvieron que mudarse a una casa más grande, lo que supuso pedir otro préstamo hipotecario. Al principio todo iba bien, pero la situación se complicó cuando su marido fue afectado por un ERTE en su empresa.

“Hay una sensación de fracaso, de vergüenza, cuando vas a un banco a decir que no puedes pagar la hipoteca. Te da miedo que ellos piensen que has despilfarrado, que te has gastado el dinero en tonterías, pero la verdad es que son otras circunstancias las que hacen que puedas llegar a ese punto”, explica ahora para Infobae España, sabiendo que todo lo malo acaba pasando.

Como Eva, hay miles de personas. De hecho, dos de cada tres españoles han sufrido un episodio de ansiedad, estrés, preocupación o insomnio a la hora de pedir un crédito y el 82% de los españoles afirma que el estado de sus finanzas influye en su motivación para realizar actividades. Así lo asegura el último informe de la plataforma de soluciones para liquidar deudas, Go Bravo, que analiza la relación entre el endeudamiento y la salud mental.

Como explica la experta en psicología educativa Silvia Álava, “es muy difícil cuidar nuestra salud mental cuando no se llega a final de mes o las deudas no dejan conciliar el sueño por la noche. El no tener las necesidades básicas cubiertas o saber que si surge cualquier imprevisto no seremos capaces de poder afrontarlo se añade al estrés del día a día y supone una preocupación constante en las personas que pueden romper el equilibrio de su salud emocional y generar trastornos del estado de ánimo como ansiedad o depresión”.

1 de cada 4 españoles tiene problemas para devolver el crédito que contrata

Según la plataforma reparadora de crédito, el 74% de los españoles ha utilizado en alguna ocasión algún producto financiero de deuda personal. Las tarjetas de crédito son el recurso más utilizado, con un 65% de usuarios entre la población. Pero esto no tiene por qué ser malo. De hecho, una de las managers españolas de Go Gravo, Sandra Sabaté, explica que se trata de “una herramienta muy buena que te permite tener un control de tus finanzas y no descapitalizarte de una vez”. El problema es cuando llega el sobreendeudamiento.

Y es que una de cada cuatro personas tiene problemas para devolver el crédito que contrata. Por ello, los expertos y analistas siempre recomiendan invertir aquella cantidad de dinero que te permita dormir por la noche, aunque se sepa que se pueda perder.

Un problema que tiene una solución aparentemente fácil, pero que los Gobiernos no afrontan: la educación financiera. Tener un mayor conocimiento en cuanto a los términos, situaciones y productos financieros puede facilitar a los ciudadanos saber reaccionar ante las circunstancias y que no les engañen o acaben sobre endeudados.

Perfil del sobreendeudado en España: hay dos causas principales

El perfil mayoritario de las personas sobreendeudadas es un hombre de entre 40 y 54 años, con estudios en formación profesional, trabajo a jornada completa y unos ingresos medios mensuales de unos 1.500 euros, según determina otro estudio de la compañía de solución de problemas financieros.

Además, a menudo tenemos el prejuicio de que las personas que llegan a un gran nivel de endeudamiento es porque no han sabido gestionar sus gastos. Sin embargo, como explica Sabaté, “La gente no llega a este problema porque se ha pasado gastando. Hay dos causas principales: una pérdida de ingresos o un cambio en la situación del empleo; y los imprevistos familiares, como una enfermedad o algún viaje por la enfermedad de un familiar, que obliga a endeudarse”.

Cómo medir nuestra capacidad de endeudamiento

Antes de solicitar un crédito o préstamo, es fundamental evaluar nuestra capacidad de endeudamiento, también conocida como esfuerzo de deuda. Esto implica determinar cuánto podemos pagar cada mes para devolver el dinero solicitado.

Según el departamento de salud financiera de BBVA, la capacidad de endeudamiento es la cuantía máxima que una persona puede deber sin comprometer su estabilidad financiera. Los expertos indican que este límite suele ser del 35% de los ingresos netos mensuales.

Evaluar qué porcentaje de los ingresos se destina al pago de préstamos es crucial para evitar un sobreendeudamiento y forma parte de una buena educación financiera.