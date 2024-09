Cuántos meses puedes cobrar el paro si has cotizado menos de un año a la Seguridad Social (A. Pérez Meca / Europa Press)

El sistema de prestaciones por desempleo en España tiene como objetivo proteger a los trabajadores que pierden su empleo de manera involuntaria, proporcionándoles asistencia económica durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, el derecho a percibir el paro (prestación contributiva por desempleo) no se adquiere automáticamente, sino que depende del tiempo que se haya cotizado a la Seguridad Social. Si has cotizado menos de un año, no tendrás derecho a la prestación contributiva por desempleo, pero existen otras alternativas de las que puedes beneficiarte

Para poder acceder a la prestación contributiva por desempleo, es necesario haber cotizado un mínimo de 360 días en los últimos seis años anteriores al cese de actividad. Si no alcanzas ese mínimo, no tendrás derecho a esta prestación. El importe de la prestación contributiva se calcula a partir de la base reguladora del trabajador, que corresponde a las bases de cotización por contingencias comunes de los últimos 180 días trabajados.

Si cumples con el requisito de haber cotizado un año o más, podrás percibir el paro durante un período que varía en función del tiempo cotizado. Los trabajadores pueden cobrar entre 4 meses (para quienes hayan cotizado entre 360 y 539 días) y 2 años (para quienes hayan cotizado más de 2.160 días). Sin embargo, cuando el tiempo cotizado es menor a un año, la situación cambia.

¿Qué ocurre si has cotizado menos de un año?

En caso de no haber alcanzado los 360 días de cotización, no tendrás derecho a la prestación contributiva por desempleo, pero sí podrías tener derecho a los subsidios por desempleo, que son ayudas asistenciales gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Subsidio por insuficiencia de cotización: Este subsidio está destinado a aquellas personas que no cumplen con los requisitos para acceder a la prestación contributiva. Es decir, aquellos que han cotizado al menos 90 días, pero no alcanzan el año completo de cotización. Los requisitos para el subsidio por insuficiencia de cotización son los siguientes:

Estar en situación legal de desempleo : es decir, haber perdido el trabajo de manera involuntaria.

Cotizar al menos 3 meses si tienes responsabilidades familiares , o cotizar al menos 6 meses si no las tienes . Las responsabilidades familiares incluyen tener hijos menores de 26 años, hijos con discapacidad, o cónyuge a cargo sin ingresos suficientes.

Estar inscrito como demandante de empleo en el SEPE y mantenerse en esa situación durante todo el período de percepción del subsidio.

Carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), que para 2024 equivale a no superar los 1.080 euros mensuales.

Duración e importe del subsidio por insuficiencia de cotización

La duración del subsidio por insuficiencia de cotización depende del tiempo que se haya trabajado y de las responsabilidades familiares del solicitante:

Si has cotizado entre 3 y 5 meses y tienes responsabilidades familiares , podrás percibir el subsidio durante el mismo número de meses que hayas trabajado.

Si has cotizado entre 6 y 11 meses, podrás percibir el subsidio durante 6 meses, independientemente de si tienes o no responsabilidades familiares.

El importe del subsidio es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para el año 2024, este porcentaje equivale a 480 euros mensuales, lo que supone una ayuda económica durante el tiempo de percepción.

Si has agotado el subsidio por insuficiencia de cotización o no tienes derecho a él, existe otra ayuda asistencial conocida como la Renta Activa de Inserción (RAI). Esta ayuda está destinada a parados de larga duración, mayores de 45 años, y otros colectivos en situaciones de especial vulnerabilidad. La RAI tiene una duración de 11 meses y su cuantía también es del 80% del IPREM, lo que en 2024 equivaldría a 480 euros mensuales.