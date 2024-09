Estos son los requisitos para cobrar el nuevo subsidio del SEPE de 570 euros a partir del 1 de noviembre

Estar en situación de desempleo : Es fundamental estar inscrito como demandante de empleo en el SEPE. Los solicitantes deberán haber perdido su trabajo y no tener derecho a la prestación contributiva por desempleo, conocida como el “paro”.

No superar el límite de ingresos: Uno de los requisitos clave es no tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto significa que, en 2024, los ingresos mensuales del solicitante no podrán exceder los 810 euros. Este límite incluye los ingresos de cualquier tipo, como rentas del trabajo, prestaciones o ayudas.