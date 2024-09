Cuidado al reservar los viajes del Imserso: estas son las estafas comunes en las que caen los jubilados

Dos jubilados mirando en su tableta.

El programa de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) es una de las iniciativas más conocidas en España que busca facilitar el acceso al turismo para las personas mayores, fomentando tanto el envejecimiento activo como la integración social. Con una oferta superior a las 880.000 plazas para la temporada 2024-2025, este plan proporciona viajes a precios accesibles a diferentes destinos, tanto nacionales como internacionales.

Con la nueva temporada a punto de comenzar, el Ministerio del Interior ha lanzado una advertencia a los jubilados sobre las posibles estafas que podrían enfrentar en sus destinos. La administración, en colaboración con la Policía Nacional, ha implementado el “Plan Mayor Seguridad”, con el que ofrecer una mayor protección y seguridad a los viajeros: “no solo está dirigido a las personas mayores sino que, además, presta asistencia a profesionales y voluntariado que velan por ellos, mejorando la calidad de la información y los recursos con los que cuentan para su protección”, explican en la página web del cuerpo de seguridad español.

Entre las estafas más comunes, las autoridades destacan la trampa del “juego del trilero” (adivinar donde se encuentra la bolita escondida). Aunque es una estafa bien conocida, sigue atrayendo la atención de las personas mayores, quienes se detienen a observar el juego. Las autoridades advierten: “No se acerquen a donde se está realizando, puesto que es un reclamo para atraer a potenciales víctimas, bien del propio juego, o bien para aprovechar y hurtarles sus pertenencias mientras están distraídos entre el gentío observando el juego”.

Otra estafa frecuente son las excursiones ilegales. Según el plan, muchas personas se presentan en las puertas de los hoteles ofreciendo excursiones a precios muy económicos, pero una vez que los clientes pagan, desaparecen. Por ello, se insta a los jubilados a reservar únicamente con operadores que cuenten con licencia regulada.

También pueden darse fraudes telefónicos. Los jubilados pueden recibir llamadas o correos electrónicos falsos, en los que se les solicita información personal o financiera con el pretexto de confirmar detalles del viaje o ofrecer servicios adicionales. Estos datos pueden ser utilizados posteriormente para cometer estafas. Por ello, es importante no compartir información confidencial por teléfono o correo electrónico, a menos que se tenga plena certeza de la identidad del solicitante. Siempre verifica la autenticidad de estas comunicaciones contactando directamente con el Imserso o con la agencia de viajes oficial.

Además de estas estafas específicas, la Policía Nacional recomienda a los viajeros tomar precauciones adicionales durante su viaje. Entre los consejos se incluye llevar solo los objetos necesarios y no olvidar la documentación. También se aconseja mantener siempre vigilado el equipaje y las pertenencias personales, no confiar las maletas a personas desconocidas o no acreditadas, y nunca aceptar llevar maletas o bolsos de personas que no se conozcan.

¿Cómo cancelo mi viaje del Imserso si no puedo ir por enfermedad? (Freepik)

Consejos de seguridad para mayores

En un tríptico de información elaborado por la Policía Nacional, se proporcionan una serie de consejos sobre cómo actuar en distintas situaciones:

En el banco : Hay que procurar ir acompañado de alguien de confianza, o preguntar a los empleados y no aceptar ayuda de desconocidos. Es mejor utilizar cajeros interiores y ocultar la clave secreta. Domiciliar los pagos y evitar sacar grandes cantidades de dinero también pueden ser opciones útiles para evitar problemas. Si le roban las tarjetas, hay que anularlas y denunciar los hechos.

En su domicilio: Si se pierden las llaves de las vivienda, habrá que cambiar las cerraduras. También es preciso informarse sobre las revisiones técnicas en su hogar, para evitar la entrada de un “falso técnico”. No se deben facilitar datos personales ni bancarios a desconocidos. De la misma manera, es mejor no hablar con extraños sobre sus planes de viaje ni publicarlo en redes sociales.

En la calle : En la vía pública hay que tratar de caminar por la parte interior de la acera, llevar el bolso a modo de bandolera y no guardar sus objetos personales en los bolsillos traseros. En aglomeraciones, habrá que vigilar sus pertenencias. Si es víctima de un tirón, no hay que resistirse. Además, no se deben aceptar propuestas que le hagan en la calle, porque pueden ser estafas.

En un entorno familiar residencial: Si se sufre abusos por parte de los familiares o cuidadores, hay que comunicarlo a la Policía. Ante un uso fraudulento del dinero, habrá que denunciarlo.

Actividades puestas en marcha

Según se especifica en la página web de la Policía Nacional, se van a levar a cabo una serie de actividades con las que concienciar a las personas mayores, entre las que destacan:

Charlas informativas sobre seguridad en Centros de Mayores.

Reuniones con asociaciones de vecinos .

Creación de convenios y protocolos con distintas instituciones relacionadas con el sector.

Exhibiciones policiales para mostrar el trabajo de la Policía Nacional de forma más cercana.

Visitas a Centros Policiales.

Jornadas divulgativas de seguridad destinadas a personas mayores.