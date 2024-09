La razón por la que un concursante de ‘Gran Hermano’ ha activado el protocolo de abandono

Vanessa y Javier, la pareja que concursa en 'GH 2024'. (Telecinco)

Ni dos semanas desde que comenzó la nueva edición de Gran Hermano en Telecinco y ya hay un concursante que no aguanta más. El paso por el concurso cada día que avanza el programa se pone más tenso y complicado y las discusiones entre algunos de los participantes, pone la convivencia al límite. El protocolo de abandono ha sido solicitado por una de las protagonistas de la edición y esto ha tensado el asunto.

Vanessa Bouza ha sido la primera en activar este protocolo. Cuando una persona está concursando en un programa de televisión como el de Mediaset, los participantes firman unas cláusulas, entre las que se determina que no pueden marcharse como quieran por voluntad propia. Si lo hacen, tienen que pagar una sanción económica, y esta es una u otra cantidad dependiendo de la persona. Pero a Vanessa parece que, por un momento, no le ha importado pagar esa cantidad de dinero con tal de abandonar las cuatro paredes que le rodean en la casa de Guadalix.

Vanessa está siendo una de las concursantes de las que más se está hablando fuera del concurso. La participante es cantante de orquesta y modelo y viene de Ferrol, Galicia. Al inicio de la edición, la cantante llegaba al programa con su pareja, Javier. Esto no parecía malo, ya que así, en caso de no encajar con los compañeros, podrían tenerse el uno al otro. Pero a veces convivir con más gente en una casa y con cámaras delante no es lo que uno se imagina.

Vanessa junto a Laura en el momento de la expulsión de GH (Ig/ @ghoficial)

La semana pasada, Vanessa se convirtió en la segunda expulsada de la noche. La audiencia del programa tomó la decisión de que fuera ella quien cogiese la maleta y abandonase la casa, pero a la modelo le esperaba una sorpresa. Este año, el reality de Mediaset España ha decidido que los concursantes expulsados vayan a una casa secreta y continúen en ella su convivencia. Esto es algo que el resto de concursantes que siguen en la casa principal del programa no saben.

La razón del abandono

Cuando Vanessa llegó a la segunda casa donde estaban el resto de expulsados, no esperaba que tuviese que convivir de nuevo con Javier, su pareja. Lo que aparentemente debería ser una buena noticia, para ella no fue más que una razón para irse. El dúo de concursantes ha protagonizado en la edición alguna que otra disputa. El matrimonio ha hablado incluso de una posible separación, y esa ha sido razón suficiente para que la participante haya activado el protocolo de abandono.

Ambos han acudido varias veces al confesionario juntos y ahí es donde el asunto se ha puesto serio. Vanessa le ha dicho “nunca vas a cambiar, te lo llevo diciendo por activa y por pasiva. Quiero irme. No puedo más de verdad”. La pareja ha hablado incluso de contratar a un abogado para que este lleve a cabo el divorcio. Todo este tema ha puesto de los nervios a la mujer, que ha manifestado sus ganas de querer abandonar el concurso. Finalmente, Vanessa ha decidido continuar con el programa.