Isa Pantoja confiesa su mayor decepción tras su ingreso hospitalario: “Creía que mi madre vendría a visitarme”

Isa Pantoja en 'Vamos a ver' (MEDIASET)

La salud de la hija de Isabel Pantoja lleva varios días siendo un tanto complicada. La joven de 28 años acudió al médico con un gran dolor en el estómago y, lo que pensaban que sería un problema de gases, ha resultado ser una apendicitis de la que ha sido intervenida. Debido a estas complicaciones, Isa Pantoja ha tenido que permanecer varios días ingresada y ha sido visitada solo por su marido Asraf Beno, su hijo Alberto y su prima Anabel Pantoja.

El pasado martes recibía el alta después de varios días en el Hospital de El Puerto de Santa María y este jueves ha conectado en directo con sus compañeros de Vamos a ver para actualizar sobre su estado de salud: “Estoy bien, poquito a poco. Los puntos me tiran un poquito y sigo con dieta blanda, pero estoy bien, y de ánimos mejor”.

A lo largo de estos días, el tema de conversación en los medios televisivos siempre ha girado en torno a la posible visita de Isabel Pantoja a su hija en un momento tan delicado. “Mi madre no me ha querido llamar ni venir a ver, Anabel ha estado a su alcance y ella no ha dado el paso”, ha comentado la joven, quien también ha confesado que esperaba que se pusiera en contacto con ella: “Yo pensaba que la llamada se iba a producir”. Y es más, asegura que “apostaba más porque viniera que por una llamada, pero ninguna de las dos cosas”.

Además, se ha sincerado sobre sus sentimientos: “Al igual que en mi boda sabía que no me iba ni a llamar, ahora sí creía que vendría a visitarme”. La exconcursante de Supervivientes ha “pasado por momentos de tristeza y hasta rabia o enfado”, ya que “esperaba una visita y ya está”. Algo que no se ha producido y ha desmentido las informaciones: “Se contó que mi madre me había llamado y que había sido emotivo, pero era mentira y no se tuvo en cuenta mi estado de ánimo y cómo me iba a afectar”; y ha asegurado que “le molestó mucho”.

Los compañeros de Vamos a ver han recordado que cuando Kiko Rivera sufrió el ictus en 2022, a pesar de la disputa que mantenía con su madre, fue visitado por ella en el hospital; por lo que indican que Isa tendría esa “esperanza” en su interior. Esto mismo es lo que ha criticado Alessandro Lecquio en el programa: “Lo de su madre no tiene nombre”; y ha sostenido que para él “un padre tiene que humillarse ante su hijo, y más en un caso como este, donde un hijo está siendo operado”. Sin embargo, no ha ocurrido, aunque Antonio Rossi mantiene que Isabel Pantoja sí que se ha preocupado por el estado de salud de su hija a través de su prima Anabel.

ISA PANTOJA (MEDIASET)

¿Por qué Isabel Pantoja no ha llamado a su hija?

Según reveló Saúl Ortiz en 20 minutos, la cantante se conformó con mantenerse informada del estado de su hija mediante su hermano Agustín. Este le comunicó que se trataba de una apendicitis y que no corría riesgo; por esto último, la tonadillera decidió que no era necesario ir a visitarla al hospital.

Aún así, para Isa esto ha cruzado todos los límites y el pasado domingo mandaba a través de las redes sociales una indirecta a aquellas personas que no han estado a su lado: “Gracias de corazón a todos los que os habéis preocupado por mí. En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad”. Y una vez abandonó el hospital, agradeció tanto al equipo médico como a su familia: “Gracias a todo el equipo del Hospital Pascual, a mis amigos Sonia, Germán, Miry y Sara, a Dulce, a mi prima Anabel, a mis compañeros y sobre todo a mi marido”.

Isa Pantoja abandona el hospital con Asraf tras su operación de apendicitis (EUROPA PRESS)