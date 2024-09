Isa Pantoja actualiza su estado de salud días después de su operación: “Fue más complicado de lo que pensábamos”

Isa Pantoja en una imagen compartida en Instagram (@isapantojam)

La salud de la hija de Isabel Pantoja lleva varios días siendo un tanto complicada. La joven de 28 años acudió al médico con un gran dolor en el estómago y lo que pensaban que sería un problema de gases ha resultado ser una apendicitis de la que ha sido intervenida. Asraf Beno ha sido el encargado de informar en todo momento de su evolución y este domingo, Isa Pantoja se ha visto con las fuerzas suficientes para poner en un comunicado a sus seguidores en redes sociales.

“Gracias de corazón a todos los que os habéis preocupado por mí. No me han podido dar el alta porque sigo recuperándome, ya que fue más complicado de lo que pensábamos en un principio. Espero ir a casa pronto”, ha comenzado poniendo en su cuenta de Instagram. “En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad”, ha finalizado.

Y es que, durante los últimos días numerosos medios de comunicación han recurrido a su círculo más cercano para conocer el estado de salud de la joven. Actualmente se encuentra ingresada en el hospital de El Puerto de Santa María, ciudad en la que reside junto a Asraf y su hijo Alberto, y que se encuentra a poco más de una hora de Sevilla. Por ello, su prima Anabel Pantoja no dudó en coger un coche, a pesar de su avanzado estado de embarazo, e ir a visitarla.

Historia de Instagram de Isa Pantoja (@isapantojam)

“Te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado”

Algo muy distinto ha ocurrido con su madre y su hermano. El DJ solo se ha preocupado de promocionar su concierto en Castilleja de la Cuesta, con el que agradecía con la frase: “Ayer pasé una de las noches más felices de mi vida. No solo porque estaba haciendo lo que más me gusta, sino porque estaba rodeado de mi familia, amigos y de la gente que veo cada día aquí en mi pueblo”. Toda una indirecta hacia su familia que dejaba ver no solo la mala relación con su hermana, sino también con su madre.

Por su parte la tonadillera sí que se ha preocupado por conocer su estado de salud, a pesar de no hablar con ella directamente. Antonio Rossi revelaba en Vamos a ver que “Agustín llamó a dos personas que se encargaron de confirmarle que se trataba de una apendicitis. Después de cenar se lo dijo a su hermana, quitándole importancia. Fue Agustín el encargado de informar a Isabel Pantoja cuando ya su hija había sido operada. Ella no tiene teléfono, no se puede poner en contacto con su hija”.

Pero no solo se ha informado a través de su hermano, ya que ha permanecido al tanto de su estado mediante su sobrina Anabel Pantoja. “Se está recuperando, no le van a dar el alta todavía. Su madre, Isabel Pantoja, siempre ha estado al día, ha sido Anabel la que le ha ido contando”, comentaron en Fiesta.

Quienes no se han separado de su lado han sido su marido Asraf, su hijo Alberto y su niñera Dulce. Los tres no se han apartado de su lado y han permanecido muy presentes y preocupados por ella. Beno indicaba hace unas horas a la prensa que su mujer “está mejorando”, y que poco a poco comienza a admitir alimentos: “Menos mal que ya está tomando líquidos y poco a poco se está recuperando”.

ISA PANTOJA (MEDIASET)