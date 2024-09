Isa Pantoja se someterá a una operación de urgencia en un hospital de Cádiz debido a una grave afección

Isa Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

La madrugada de este jueves, 12 de septiembre, Isa Pantoja tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital El Puerto de Santa María, situado en la localidad de Cádiz. Y, tan solo horas después de su hospitalización, la hija de Isabel Pantoja ha sido diagnosticada con una grave afección por la que será intervenida quirúrgicamente a lo largo del día de hoy, según detalla en exclusiva La Voz de Cádiz.

Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la pareja de Asraf Beno a tener que acudir de urgencia a un centro hospitalario. Este momento ha tenido lugar tan solo días después de que la colaboradora de televisión acudiese al servicio de urgencias por unos fuertes dolores en el vientre. Entonces, la realidad era otra, pues tras realizarse varias pruebas, fue diagnosticada con gases. “Me dolía la boda del estómago y luego se me fue hacia toda la tripa. Era un dolor horroroso”, contó la hija de la tonadillera en sus redes sociales sobre aquel capítulo.

Sin embargo, pese a este primer diagnóstico, los dolores no cesaron. “Un dolor horroroso, me asusté un montón porque no sabía que podía ser. Como no me atrevía a tomarme nada, fui al médico para ver que me recomendaba”, continuó contando a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 723 followers. “Me hicieron analíticas y me dijeron que tenía gases. Yo, de verdad, no sabía que dolían tanto. Hoy sigo igual, he dormido muy poco”, detalló, tan solo horas después de haber sido diagnosticada con gases. Pero, al parecer, los problemas son más serios de lo que parecían al principio, pues la influencer sufre un delicado problema por el que tendrá que ser operada a lo largo de este día.

Isa Pantoja y Asraf Beno en una imagen de archivo (Europa Press)

Noticia en ampliación