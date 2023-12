Isa Pantoja se planta contra las críticas a su madre: “Es muy fácil que hablen mientras mi madre calla”

Isa Pantoja

Isa Pantoja se ha convertido en una figura mediática de interés al pronunciarse firmemente en defensa de su madre, Isabel Pantoja, después de las recientes y ásperas declaraciones del diestro Fran Rivera en el programa ¡De viernes!. La polémica surge a partir de los comentarios del hijo mayor de Paquirri, en los que insinuó que la cantante habría destruido recuerdos de su padre, una acción que Rivera encuentra imperdonable.

A pesar de no mantener una relación actual con su madre, Isa Pantoja ha optado este miércoles por tomar su defensa en el plató del Club Social de Vamos a ver. De acuerdo con Isa, en su hogar siempre han existido anécdotas de la infancia de Fran y su hermano Cayetano que se recuerdan con afecto, desmintiendo así, en su experiencia, las acusaciones contra su madre. “En mi casa siempre he escuchado anécdotas con cariño de cuando ellos eran pequeños”, expresaba Isa. Sobre las afirmaciones de Rivera, ha sido clara: “Que yo sepa, en Cantora no hay nada. Es muy fácil que hablen todos mientras mi madre calla”.

La hija de la tonadillera ha reflexionado acerca de la tensión y el rencor que podrían emerger después de las duras acusaciones vertidas, pero ha argumentado que no concuerda con la noción de su madre reteniendo pertenencias familiares de forma malintencionada, sobre todo considerando que Rivera y su hermano eran solo niños en el momento de la muerte de su padre. “Si ella tuviera algo que devolver... entendería que tuviera algo de rencor; pero no entra en mi cabeza y no me lo creo”, señalaba Isa Pantoja.

El fantasma de Paquirri

Además de su postura sobre el conflicto familiar, Isa también compartió una experiencia personal y sobrenatural. Isa Relató cómo en su niñez presenció lo que ella cree que fue el fantasma de Paquirri en una habitación de Cantora, experiencia que le ha generado un temor duradero hacia dicha estancia. “Yo no he vuelto a abrir ese cuarto porque me daba y me da miedo”, confesaba.

Isa Pantoja ha querido dejar claro que, a pesar de los rumores y las historias alrededor de la memoria de Paquirri, los recuerdos y el respeto hacia su figura permanecen intactos en Cantora, destacando la presencia de fotografías de los hermanos Rivera en la casa. La aparición pública de Isa viene a añadir una nueva dimensión al ya complejo panorama mediático de la saga Pantoja, demostrando que las dinámicas familiares y el peso del legado de Paquirri siguen muy presentes en el corazón de su familia.