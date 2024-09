Qué pasa si trabajo mientras estoy de baja médica: un fraude a la Seguridad Social

Cada vez hay más bajas laborales en España.

Las bajas laborales se han multiplicado en España. En los últimos 15 años, el porcentaje de trabajadores que faltaron a su empleo por motivos de salud ha pasado de cerca del 2% a más del 4%, situando al país a la cabeza de la Unión Europea por este concepto. Los motivos son numerosos, desde el envejecimiento de la población a la saturación de la sanidad, que ha incrementado las listas de espera, pasando por un cambio cultural que ha llevado a una mayor preocupación por el cuidado de la salud física y mental.

Sin embargo, como al estar en esta situación se reduce el dinero que se cobra por la base reguladora, muchos se hacen la siguiente pregunta: ¿Es posible trabajar cuando se está de baja?

La respuesta es breve y clara: no. En España, esto se considera una infracción grave que puede acarrear importantes consecuencias. Según el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social, un trabajador en situación de incapacidad temporal no puede realizar trabajos remunerados, ya sea por cuenta propia o ajena. La baja médica tiene como objetivo permitir al trabajador concentrarse en su recuperación, y trabajar durante este periodo no solo compromete ese proceso, sino que también se considera un fraude hacia la Seguridad Social y a la empresa que continúa pagando parte de las prestaciones.

Sin embargo, existen algunas excepciones muy puntuales. Es posible realizar algunas actividades formativas o de investigación, siempre que no impidan recuperarse de la enfermedad o el problema que haya dado lugar a la baja, y siempre que se tenga la autorización del médico. El Tribunal Supremo también ha permitido algunos casos en los que la actividad no era incompatible con la labor principal del trabajador, pero se trata de ejemplos raros y muy poco frecuentes.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Sanciones por trabajar al estar de baja

Cuando un trabajador es sorprendido realizando una actividad laboral mientras está de baja, las consecuencias pueden ser graves, no solo en términos de sanciones económicas, sino también para su relación laboral. El Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajador está obligado a no realizar ningún trabajo remunerado durante el tiempo de baja, ya sea por cuenta propia o para otro empleador. Incumplir esta obligación se considera una falta grave de los deberes contractuales, lo que justifica el despido por causas disciplinarias. Este tipo de despido sería procedente, ya que está motivado por una conducta del trabajador que va en contra de la ley y las normas del contrato de trabajo.

Además, cuando un trabajador decide trabajar en negro mientras está de baja médica, también está haciendo algo ilegal. Si le descubren, puede perder el derecho a la prestación por incapacidad temporal, que es el subsidio que se recibe durante la baja médica y recibir una multa de hasta 10.000 euros. La Seguridad Social también le exigirá que devuelva todas las prestaciones que ha recibido de manera indebida.

De hecho, el trabajador que pierda la baja médica por haber estado trabajando puede enfrentar dificultades para acceder a futuras prestaciones de la Seguridad Social. Las autoridades pueden aplicar sanciones que afecten el acceso a subsidios por desempleo, incapacidad o jubilación, limitando así los derechos del trabajador a recibir estos beneficios.