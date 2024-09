Meghan Markle intenta reconciliarse con Kate Middleton tras años separadas: los movimientos de la duquesa de Sussex

A fines del año pasado, Kate Middleton y Meghan Markle aparecieron sonrientes a pesar de rumores de una pelea entre las cuñadas (Reuters)

Fue el pasado mes de marzo cuando Kate Middleton desveló al mundo que se encontraba haciendo frente a un cáncer por el que estaba recibiendo quimioterapia, sin entrar en más detalles. Seis meses después de aquella desgarradora noticia, la esposa del príncipe Guillermo anunció que ha finalizado su tratamiento, dando a entender que, pese a que no se encontraba completamente curada de esta dura enfermedad, es un buen avance para su estado de salud.

Tan solo días después de la buena nueva de la princesa de Gales, la prensa ha sacado a la luz la sorprendente decisión que ha tomado Meghan Markle. Y es que la esposa del príncipe Harry quiere poner fin a las continuas diferencias que existían entre ella y la mujer del príncipe Guillermo para dar paso a una reconciliación. A su vez, este movimiento dará paso a un acercamiento entre los hijos del rey Carlos III.

Todo indica que los duques de Sussex no eran conscientes del anuncio que hizo Kate Middleton el pasado 9 de septiembre, lo que vuelve a poner de manifiesto su escasa comunicación. Y es que, mientras la princesa publicaba un emotivo vídeo para desvelar los pasos que había recorrido en todo este tiempo respecto a su enfermedad, Meghan y Harry presentaron su nuevo proyecto profesional en Netflix, Polo, una serie documental sobre el deporte que es está producida por Archewell Productions.

La duquesa Meghan Markle, el príncipe Harry, el príncipe Guillermo y la princesa Kate Middleton (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Y es que teniendo en cuenta que tanto los duques de Sussex como los príncipes de Gales llevan años protagonizando una enemistad pública, es muy probable que estos no fuesen informados de la buena nueva en el estado de salud de Kate. Es por ello que “no hubieran podido planificar una estrategia mediática en torno a su nuevo documental, lo que no quita que el momento siga siendo sospechoso”, apunta el medo británico The List, que, además, añade que dicha coincidencia “refuerza los rumores de que Meghan está celosa de Kate”.

¿El fin de su enemistad?

La estrecha relación que Meghan y Kate solían tener cambio drásticamente con la arrolladora entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey. Esto fue solo el inicio de lo que vendría después, pues el documental que el matrimonio protagonizó en Netflix, lejos de mejorar su relación, la empeoró aún más. Sin embargo, parece ser que la exactriz quiere dejar este capítulo de su vida en el pasado y, ahora, busca poner fin a su distanciamiento con Kate Middleton y, en consecuencia, quiere mejorar su vinculación con su familia política.

(Shutterstock)

“Meghan ha contactado con Kate Middleton y se están haciendo movimientos entre bambalinas desde la visita del príncipe Harry a su padre, el rey Carlos III, tras su diagnóstico de cáncer”, apuntan fuentes cercanas al matrimonio al medio US Weekly. Todo indica que el delicado momento que atraviesan los Windsor habría hecho cambiar de opinión a la duquesa.

“Meghan Markle se ha puesto en contacto con Kate y Carlos. Se están haciendo movimientos para reconciliarse. Harry apoya a Meghan en todo esto y ambos les desean a la realeza, incluida Kate, lo mejor. Kate, por su parte, también está abierta a un posible acercamiento. Está dispuesta a seguir adelante y no se entrometerá en la relación del príncipe Guillermo con su hermano menor”, señala el ya citado medio.

“Kate y Meghan pueden usar esto como un punto de partida. El consenso es que la vida es demasiado corta y hay esperanza de que esto (el cáncer de la princesa de Gales y Carlos III) reconduzca la situación y permita reparar la grieta entre ellos”, afirma la fuente, añadiendo que Meghan Markle apoya plenamente a Harry en su decisión de acercar posturas con su familia. “La duquesa de Sussex estuvo totalmente de acuerdo en que Harry tenía que estar en Londres cuando su padre anunció su cáncer. Harry pudo decirle a su padre cuánto lo quiere y obtener un relato más completo y en primera persona de la situación que enfrenta el rey”, concluye la fuente en conversaciones con el ya citado medio estadounidense.