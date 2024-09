Eva González continúa al frente de ‘La Voz’: “Seguimos siendo líderes, pero en televisión nunca se sabe”

Eva González en 'La Voz' (Atresmedia)

El rostro de Eva González acompañará una temporada más a los espectadores de La Voz, que estrena su nueva edición de adultos este viernes, 13 de septiembre, a las 22:00 horas en Antena 3. Una vez más, la sevillana compartirá plató con los coaches Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú, quienes ofrecerán sus conocimientos a los talentos hasta llevarlos a la gran final.

En una rueda de prensa con diferentes medios, y en la que ha estado presente Infobae España, la que fuera Miss España 2003 se sincera y habla de cómo afronta esta nueva etapa. “Estoy muy feliz porque llevar aquí ya seis años significa que el público nos sigue queriendo y que las cosas van bien. Yo estoy encantada porque este programa es el sueño de cualquier presentador y tengo la suerte de ser yo la elegida para eso”, afirma la conductora de televisión, dejando claro que se prepara con sumo cuidado cada entrega para estar a la de las exigencias del programa.

El estreno del espacio de entretenimiento de Antena 3 coincide con el debut de los hermanos Jorge y César Cadaval en RTVE, donde estarán al frente de La ruta los Morancos. Además, serán competidores directos de ¡De Viernes!, emitido en Telecinco. “No estamos exentos de que nos quiten de la televisión de un día para otro. Sí que es verdad que da cierta seguridad el saber que La Voz lleva tantas ediciones y seguimos siendo líderes cada noche, pero no te confíes porque en la televisión nunca se sabe. De repente estás arriba y de repente estás abajo”, manifiesta Eva González, ante la competencia en la misma franja horaria de emisión.

Eva González, en la presentación de 'La Voz 2024'. (Atresmedia)

“La temporada pasada la cerramos siendo líderes cada viernes, entonces todo apunta a que estaremos más tiempo, pero ya te digo, es que eso nunca se sabe. Si algún día lo cancelasen, yo solo podría dar las gracias por el tiempo vivido aquí y por lo aprendido y por lo disfrutado”, asegura la sevillana.

“Yo también les cerraría el micro”

Eva González también ha hablado de las nuevas novedades del programa, como es el caso del superpoder de Malú en las audiciones, quien podrá silenciar el micrófono de uno de sus compañeros cuando trate de convencer a un talento que ella también quiera en su equipo. Una ventaja que ella misma también emplearía si le fuese posible.

“En algún momento, les cortaría el micro, a todos, seguro. Sobre todo en el directo que cuando ellos no tienen el manejo del tiempo. Ellos no llevan pinganillo, entonces no son conscientes del tiempo, pero yo sí. Ahí tengo que estar muy pendiente para que nos quepa todo en el programa. Y a veces digo ‘Estás hablando más de la cuenta. No me da tiempo’. Y ahí sí que se me antojaría cortarle el micro y seguir a lo siguiente”, asegura la conductora a Infobae España.

Antonio Orozco, Luis Fonsi, Eva González, Malú y Pablo López, en la presentación de 'La Voz 2024'. (Atresmedia)

Eso sí, la presentadora tiene claro que donde peor se pasa es detrás, porque “hay familias que lo pasan mal”. “Nosotros tenemos el gran privilegio, tanto el espectador como yo, de conocer un poco la vida personal del artista que se va a subir al escenario en ese momento, pero los coaches no tienen ni idea. Entonces muchas veces yo sí que es verdad que lo paso mal porque sé los sueños que trae esa persona, sé los familiares como lo están viviendo”.

“Y a veces se producen momentos que son complicados, porque de repente los coaches no se giran y dices tú ‘Pero bueno, ¿cómo puede ser eso?’”, continúa explicando, dejando entrever que estos serían los momentos más difíciles para ella. Además, hace hincapié en que no sería capaz de ponerse en el lugar de los coaches pese a su experiencia, puesto que aún “no cuenta con el conocimiento musical suficiente como para ponerse en sus zapatos”.

Otros de los momentos complicados que vive Eva González en cada programa es la presión del directo, en ella cree que “pierde tres kilos por directo de los nervios que llevo”. “Pero a los que nos gusta la tele y nos gusta ponernos delante de un público y comunicar cosas, es la parte quizás que más disfrutamos del directo”, añade. Y es que ella descubrió que la televisión era su “verdadera vocación” hace 20 años, cuando empezó a trabajar para Antena 3. “Ahí empecé a disfrutar comunicando, entretenimiento y metiéndome en las casas de la gente, sentándome con ellos un ratito en el sofá por la noche. Y por eso estoy agradecidísima”.