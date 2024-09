El popular nutricionista Pablo Ojeda ha revelado cuáles son las claves para bajar de peso sin recurrir a la dieta

El nutricionista Pablo Ojeda en un vídeo de TikTok. (@pabloojedaj82 / TikTok)

Con el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina, también vuelve la preocupación de muchos por perder peso. La gente suele acudir a las llamadas dietas milagro, que lo único que hacen es prohibir alimentos y obligar a seguir unos hábitos que, muchas veces, no son saludables.

El nutricionista Pablo Ojeda ha subido un vídeo a su perfil de Instagram en el que hace un llamamiento para adoptar hábitos alimenticios sanos. Ojeda rebate este tipo de dietas milagrosas, señalando que su carácter extremo y restrictivo no solo no resulta eficaz, sino que además pone en riesgo la salud de quienes las practican.

Estas dietas milagro prometen resultados inmediatos sin proporcionar una solución a largo plazo. Además, suelen eliminar grupos enteros de alimentos sin una guía adecuada, lo que puede generar una mayor sensación de hambre y la dificultad de mantener el peso después de perderlo.

Pablo Ojeda desaconseja el uso de estos planes nutricionales debido al efecto rebote. Este fenómeno, que implica la rápida recuperación del peso perdido e incluso la ganancia de más kilos, suele presentarse tras la finalización de dietas muy restrictivas. Según Ojeda, la clave para una pérdida de peso efectiva y permanente reside en adoptar hábitos alimenticios saludables que fomenten la saciedad sin necesidad de prohibir alimentos o pasar hambre.

En lugar de recurrir a dietas extremas, Ojeda aboga por un enfoque que incluye una amplia variedad de alimentos ricos en nutrientes. “No elimines alimentos, no te prohíbas postres, no limites cantidades, no te castigues pasando hambre. Haz todo lo contrario. Aumenta el abanico de alimentos, introduce ingredientes estratégicos, come alimentos densos en nutrientes, haz ejercicio diario”, recomendó el nutricionista.

La clave son los alimentos ricos en nutrientes

Estos cambios, según Ojeda, son sencillos y eficaces, con los que se puede lograr una pérdida de peso sostenida en el tiempo. El nutricionista pone el ejemplo de los alimentos ricos en nutrientes, que no solo brindan saciedad, sino que, inconscientemente, llevan a una reducción en la ingesta de alimentos que se deseaba eliminar.

Los alimentos ricos en nutrientes se caracterizan por un contenido elevado de agua, fibra, vitaminas y son bajos en calorías. Entre ellos, Ojeda resalta las verduras frescas, los cereales enteros, las legumbres, los frutos secos, las frutas, los vegetales de hoja verde como la espinaca y la col rizada, así como proteínas magras como el pollo, el pavo y el pescado.

Asimismo, menciona las semillas de chía y lino, que son ricas en fibra y ácidos grasos omega-3, y los lácteos bajos en grasa, como el yogur griego, que aporta proteínas sin añadir muchas calorías. Integrar estos alimentos en la dieta diaria es fundamental no solo para facilitar el proceso de adelgazar, sino también para garantizar la obtención de nutrientes esenciales sin sumar demasiadas calorías.

La adopción de una dieta equilibrada y variada, rica en alimentos densos en nutrientes, no solo es una estrategia eficaz para perder peso, sino que también contribuye a la salud general, lo que promueve la saciedad de forma natural y evita la tentación de consumir productos procesados o con calorías vacías.

Para quienes buscan una forma duradera de controlar su peso, la recomendación de Ojeda es clara: evitar las dietas milagro y optar por una dieta variada y equilibrada acompañada de ejercicio diario.

