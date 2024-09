Victoria Federica, en ‘El Hormiguero’: De sus castigos en Inglaterra y vivir con guardaespaldas, a soñar con competir en regatas

Victoria Federica, invitada en 'El Hormiguero' (atresplayer)

Hecho inédito. Por primera vez, un miembro de la Casa Real española concede una entrevista a una cadena de televisión privada y, en concreto, pisa el plató de El Hormiguero. La invitada no podría ser otra que Victoria Federica, la royal más polémica que se ha convertido en influencer y se ha ganado el cariño de la generación Z. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha asegurado frente a Pablo Motos que “hoy eres mi cita de cumpleaños”. La joven entró al plató con una tarta de chocolate, aunque el equipo del programa también le había preparado otra tarta con unas velas para que soplara por su vigesimocuarto cumpleaños.

Durante la entrevista en El Hormiguero, la nieta del Rey emérito ha compartido sus experiencias como concursante de El Desafío, programa que se emitirá en Antena 3 a partir del mes de enero. Victoria de Marichalar ha destacado que la prueba de la apnea ha sido una de las más complicadas, y que pensaba que “no iba a poder” pero que “si la hubiera hecho más tarde, hubiese hecho mejor marca”. Durante el programa han revelado que durante El Desafío, la influencer se ha enfrentado a pruebas como caminar envuelta en fuego, o tapar chorros dentro de un cubículo antes de que el agua te cubra.

Aun con todo, Victoria admitió: “Me he superado a mí misma en muchísimas cosas. He hecho cosas que en la vida pensé que haría y ha sido brutal, la mejor experiencia que he tenido hasta ahora”.

“Me encantaría formar parte de una tripulación y competir”

En la conversación, Victoria Federica ha revelado algunos aspectos de su vida personal. A la pregunta de Pablo Motos de “qué harías si no te conociera absolutamente nadie por la calle”, contestó que le gustaría pasear sola por Madrid. Ante esto, Motos le ha aconsejado que “los domingos por la tarde, cuando se va haciendo de noche, la gente ya no te mira, van a su bola”. Además, ha recordado que tuvo escoltas hasta los 18 años, y que, aunque de adolescente se sentía “un poco agobiada” ha admitido que mantienen una buena relación con muchos de ellos.

El presentador le ha preguntado sobre cuál era su sueño de pequeña, a qué se quería dedicar, y Victoria Federica confesó que sus ambiciones de cuando era niña variaban entre ser doctora o profesora. También ha hablado de su entusiasmo por las regatas, y ha destacado sus deseos sobre este deporte. “Me encantaría formar parte de una tripulación y competir”, ha admitido.

En cuanto a sus estudios, ha reconocido que no era ni la mejor ni la peor estudiante, y que tuvo una profesora de matemáticas que consiguió que no les tuviera “tanto asco”, porque era la asignatura que peor se le daba de todas. También ha recordado una anécdota de su época en un internado de Inglaterra, donde solía soltar a un perro que estaba encerrado en la oficina de la directora: “Yo le hacía alguna broma y me regañaban todo el rato”, aceptó.

Y no solo dentro de las aulas, sino que con su entorno, también es una persona muy bromista. Victoria le ha confesado a Pablo Motos que su broma favorita es poner “petardos en los cigarros” de sus amigos: “Compro mi cargamento anual en el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor”.

“Me pongo 5 o 6 alarmas cada cinco minutos, y hay veces que me quedo dormida después de las alarmas”

La sobrina del Rey Felipe VI compartió qué es lo que más le gusta de España, aunque no fue muy selectiva: “El estilo de vida, la gastronomía, el clima, las culturas que temernos”. Además, compartió que este verano se ha aficionado a la fideuá “con mucho socarrat y alioli”, y reveló su desagrado por el marisco.

En términos más personales, mencionó que es dormilona y que le cuesta madrugar: “Me pongo 5 o 6 alarmas cada cinco minutos, y hay veces que me quedo dormida después de las alarmas”. Sobre la pregunta de Pablo Motos de si tiene algún sueño recurrente, Victoria dijo que suele soñar con sus amigos, inventando historias con ellos.

En la entrevista demostró ser una gran seguidora del reguetón, aunque también haría cola durante horas para ver a Adele, aunque la cantante ha anunciado hace poco su retiro de los escenarios.

Finalmente, Victoria Federica se unió a las habituales actividades del programa con naturalidad, participando en los juegos junto a las hormigas del programa.