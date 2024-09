David Broncano: “A Pedro Sánchez le puede gustar o no ‘La Revuelta’, igual que a Feijóo”

David Broncano en la presentación de 'La Revuelta'. (Helena Margarit Cortadellas)

David Broncano aterriza por fin este lunes 9 de septiembre en el access prime time de La 1 con La Revuelta. La nueva versión de La Resistencia arranca en la cadena pública tras un fichaje que ha generado una oleada de críticas, informaciones falsas y politización.

A todo ello ha respondido el cómico en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde ha atendido a los medios para pronunciarse, por primera vez, sobre el escándalo que le ha rodeado en los últimos meses, una tensa situación que asegura que “pasa en todas las plataformas y todos los grupos mediáticos, pero aquí se retransmitía en directo y nos ponía en una situación difícil porque complicaba el proceso”.

En esta charla con Infobae España, Broncano lamenta la utilización política que se ha hecho de su figura, desmiente los bulos sobre su contrato y confiesa si le preocupa el reto de la audiencia, ya que ocupará una franja en la que tendrá que enfrentarse a El Hormiguero, formato que lleva más de una década de liderazgo ininterrumpido con Pablo Motos al frente.

.@davidbroncano, ahora PARA TODOS 🫶



Bueno, ahora mismo no, pero MUY PRONTO 🤫 pic.twitter.com/1pm2GxbwM5 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 14, 2024

¿Cómo has llevado el hecho de que tu fichaje se convierta en un asunto de Estado?

Me pareció desmesurado, una locura. Yo soy muy tranquilo con estas cosas y llevo bien la polémica, pero todo fue excesivo. Me incomodó y me pareció feo el enfoque y la utilización terrible que se hizo de mi nombre por intereses partidistas o políticos. Ha habido un intento grande de hacer ver cosas sobre mí, sobre el programa y sobre todo esto que no eran reales.

Se ha dicho que cobro 14 millones de euros al año, cuando no es así. Yo entiendo que parte del público no entiende cómo funciona un programa de televisión, pero el presupuesto es una cosa y mi sueldo es otra. También se ha dicho que como a mí me pagan lo que me pagan, no se puede tratar a los enfermos, hacer un colegio o comprar medios para la Guardia Civil. Eso es terrible, porque es falso de plano y la gente que lo ha propagado sabe que es falso. Televisión Española tiene un presupuesto cerrado y no quita dinero de hospitales para comprar un programa.

Es una cosa terrible y brutal utilizar esto con intereses políticos y mediáticos para intentar perjudicarnos en esta etapa nueva, como si yo estuviera cobrando de lo público para quitárselo a los niños. Quienes lo han propagado son malos profesionales o malas personas, porque o no saben lo más básico de cómo funciona este negocio o están entrando en acusaciones gravísimas sabiendo que son falsas. Eso, en el momento actual, es como lanzar fuego a un pajar que está caliente, sabiendo que va a reventar y que va a provocar daños.

(i-d) Ricardo Castella, David Broncano y Marcos Martínez (Grison), en la presentación de 'La Revuelta'. (Helena Margarit Cortadellas)

El Consejo de Administración en el que se aprobó el fichaje de ‘La Resistencia’ provocó un cisma en la Corporación. ¿Cómo lo viviste?

No lo llevé con gusto, porque era una cosa que se había hablado previamente, en la que se había llegado a un acuerdo inicial, pero luego chocó con todo ese barullo y con procesos y movidas internas que no dependían de nosotros. Esto pasa en todas las plataformas y todos los grupos mediáticos, pero aquí se retransmitía en directo, se filtraba cada minuto y nos ponía en una situación difícil porque complicaba el proceso. Nosotros somos un programa con decenas de trabajadores a los que este proceso tan complicado ha puesto en peligro. Habría sido terrible que el programa no se hubiese seguido haciendo por esto.

También se ha dicho que tu fichaje fue una orden directa del Gobierno.

Se ha dado por hecha esta premisa y se ha utilizado como un axioma. Esto nadie lo ha cuestionado y a mí me flipaba porque no es así. Llevo muchos años haciendo programas de televisión y esto no es que Pedro Sánchez ha cogido a un primo del pueblo para ponerlo en Televisión Española. A mí TVE, como otras muchas cadenas, lleva años proponiéndome hacer cosas con ellos. En esta ocasión nos parecía una buena idea. Y yo no sé en Moncloa si les parece bien o mal, ni creo que sea relevante. A Pedro Sánchez le puede parecer bien el programa o no. Si le parece bien, pues guay, como le puede parecer bien a Feijóo o a quien sea. A cuanta más gente le guste el programa, mejor.

¿Cómo ves la competencia con Pablo Motos y Carlos Latre?

La veo bastante fuerte. En cuanto a pura pelea de audiencia, me preocupa más El Hormiguero, porque hacen una audiencia brutal desde siempre. No nos estamos enfrentando a un programa de televisión, nos enfrentamos a una rutina que muchas personas en este país tienen desde hace 15 años.

¿Te quita el sueño el dato que puedas hacer el primer día?

No, no me quita el sueño, y menos el primer día porque nosotros tenemos un proyecto a largo plazo. Estaría bien hacer bastante audiencia, pero es muy difícil. Si hacemos una cosa decente y nos acercamos un poco y les quitamos unas décimas más, guay, pero es que eso es un tanque, o sea, es imposible.