El ayuntamiento de Madrid lo confirma pese a las reclamaciones: estos son los coches que no podrán entrar en la capital desde el 1 de enero

Una señalización de Zona de Bajas Emisiones de especial protección en el Distrito Centro, a 2 de enero de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

Madrid es una de las 149 ciudades españolas obligadas a tener Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Se trata de una medida que implanta restricciones de movilidad en las áreas urbanas a determinados vehículos conforme a su clasificación según el Reglamento General de Vehículos vigente. Madrid permitirá la circulación de algunos vehículos sin distintivo ambiental de la DGT hasta el 31 de diciembre de 2024, pero a partir del 1 de enero de 2025, se prohibirá totalmente la circulación de vehículos sin esta etiqueta, aunque con algunas excepciones. Por este motivo, la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) pidió al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida posponer al menos dos años la entrada en vigor de esta prohibición.

Pero la decisión ya está tomada: no habrá prórrogas ni moratorias a las restricciones de circulación que afectarán a vehículos sin etiqueta ambiental a partir del 1 de enero de 2025. Así lo ha comunicado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, este miércoles. Esta normativa, que forma parte del plan Madrid 360 para mejorar la calidad del aire en la capital, afectará tanto a residentes como a motocicletas, furgonetas y camiones. A partir del 1 de enero, más de 1,2 millones de coches propiedad de vecinos de Madrid no podrán entrar ni aparcar en la ciudad, según datos de la AEA. Sin embargo, la vicealcaldesa restó importancia a esta cifra, asegurando que los datos manejados por el Ayuntamiento son “infinitamente inferiores”. Según Sanz, es posible que las estimaciones de AEA “provengan una fuente de datos abiertos donde Tráfico no ha volcado como coches con etiqueta, algunos que sí la tienen”.

No obstante, Sanz aseguró que habrá “un amplio período de aviso” antes de que las sanciones entren en vigor. Además, el consistorio continuará ofreciendo apoyo financiero a aquellos ciudadanos que necesiten ayuda para cambiar su vehículo. “Vamos a seguir invirtiendo en facilitar la renovación del parque automovilístico de Madrid”, afirmó.

Sanz subrayó que estas medidas fueron aprobadas en 2019 y que han sido comunicadas a la ciudadanía desde entonces. La vicealcaldesa también recordó que el Ayuntamiento ha invertido más de 100 millones de euros en ayudas para la renovación de vehículos, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos la adquisición de coches más eficientes y menos contaminantes. Pese a las reclamaciones de algunos sectores, la vicealcaldesa dejó claro que una moratoria no es factible. Explicó que el Ayuntamiento ya intentó aplicar una prórroga similar en el pasado para las restricciones en el distrito Centro, pero la medida fue anulada en los tribunales.

Los vehículos que no podrán circular

A partir del 1 de enero de 2025, no podrán entrar en la capital los vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), que incluyen los siguientes tipos:

Turismos de gasolina matriculados antes del año 2000 y diésel anteriores a 2006.

Motocicletas anteriores a 2003.

Furgonetas sin etiqueta, es decir, aquellas matriculadas antes de 1994.

Camiones y autobuses anteriores a 1994.

Estos vehículos no podrán acceder a la zona de bajas emisiones (ZBE) de Madrid, que abarca la totalidad de la M-30 y sus alrededores. Las restricciones son parte del compromiso de la ciudad para cumplir con las exigencias de calidad del aire impuestas por la Unión Europea.

