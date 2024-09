La nutricionista Boticaria García explica si los yogures caducan y cuánto tiempo podemos comerlos después de la fecha de caducidad

La nutricionista y creadora de contenido Boticaria García, explicando cuándo caducan los yogures y cuándo se pueden consumir. (TikTok)

El etiquetado de los yogures a menudo genera dudas sobre cuándo es seguro consumirlos, especialmente en lo que respecta a las fechas de caducidad y consumo preferente. La nutricionista Boticaria García ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que resuelve todas las dudas sobre la diferencia entre ambos términos.

Lo primero que aclara es que desde hace 10 años que no se indica la fecha de caducidad en los yogures, sino la fecha de consumo preferente: “Desde el año 2014 los yogures se pueden etiquetar con la leyenda de fecha de consumo preferente”. Pero, ¿qué significa?

Según Boticaria García, la fecha de consumo preferente “significa que, si no hay signos evidentes de mal estado, si los yogures se han conservado bien, tanto los yogures como otros alimentos que estén marcados con fecha de consumo preferente, se pueden consumir una vez ha pasado la fecha”.

También advierte que, aunque estos alimentos se pueden ingerir después de la fecha indicada, hay muchos factores que intervienen en si el yogur está o no en buen estado. Boticaria García indica que podríamos comer el yogur varias semanas después de la fecha de consumo preferente, pero que nunca se puede asegurar. “No puedo dar una respuesta universal, porque va a depender del tipo de yogur”, explica.

“No es lo mismo un yogur natural, que uno que lleve trozos de fruta, de sí se ha respetado la cadena de frío, si lo has llevado pronto a casa o lo has dejado en el maletero mucho tiempo”, continúa diciendo. Además, también recalca que “una cosa es que el yogur sea seguro, y otra que si se pasa de fecha no pierda cualidades de sabor, de aroma, cualidades nutricionales”.

Con todos estos datos ya sobre la mesa, la recomendación personal de Boticaria García es comer los yogures “dentro de la fecha de consumo, para disfrutar de todas sus propiedades”.

Fecha de consumo preferente vs. Fecha de caducidad

Según IDGastronomic, garantizar la seguridad alimentaria es una prioridad para las empresas, lo que implica un entendimiento adecuado de las diferentes etiquetas de fechas de los productos.

En primer lugar, la fecha de caducidad es un marcador esencial y está presente en alimentos de alto riesgo que requieren refrigeración, como carnes, pescados, productos lácteos y comidas preparadas. Indica hasta cuándo el producto es seguro para el consumo. Consumir alimentos después de esta fecha puede causar intoxicaciones, ya que las bacterias nocivas no siempre presentan signos visibles u olor.

Por otra parte, la fecha de consumo preferente señala, tal y como explica Boticaria García en su vídeo, hasta cuándo un alimento mantiene sus propiedades ópticas. Estos productos no son peligrosos al pasar de fecha, pero es posible que ya no ofrezcan las características prometidas en su etiqueta, y se aplica normalmente a alimentos con una vida útil larga.

Para que ambas fechas de los productos sean fiables, es importante que las empresas alimentarias sigan los procedimientos específicos de manejo y almacenamiento. Esto incluye controlar temperaturas adecuadas y otras condiciones establecidas por las autoridades sanitarias, asegurando así que los alimentos no solo mantengan su seguridad, sino también sus propiedades nutritivas y de calidad.