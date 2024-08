Bowl de Yogur con Frutas y Frutos Secos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En verano pasamos largas temporadas fuera de nuestro hogar. Es normal que al regresar de las vacaciones, nuestra nevera esté prácticamente vacía. Al abrirla nos topamos con un limón, cuya existencia se nos había olvidado, y un yogur caducado. Es ahí cuando nos surge la duda: ¿podemos comer un yogur caducado? Más de una vez hemos escuchado a nuestros mayores asegurar que “tienen un mes de margen”, pero, ¿es realmente cierto?

Es una de las dudas más habituales de los consumidores en materia de seguridad alimentaria es qué pasa si nos comemos un yogur cuya fecha de caducidad pasó hace ya un tiempo. Desde 2014, estos alimentos se pueden etiquetar con la leyenda ‘fecha de consumo preferente’. La fecha de caducidad indica la fecha a partir de la cual el consumo de ese producto puede suponer algún riesgo para la salud, mientras que el consumo preferente se refiere a que, más allá de ese día, sigue siendo seguro, pero pierde propiedades, como el sabor y la textura.

Qué pasa si comes un yogur caducado

Ramón de Cangas, doctor en Biología Funcional y Molecular por la Universidad de Oviedo y dietista-nutricionista por la Universidad de Navarra, explica en declaraciones a Academia Nutrición y Dietética, que el yogur es un alimento con un “ph muy ácido”. Es esa acidez la que “complica muchísimo el establecimiento y desarrollo de microorganismos patógenos que comprometan nuestra salud”. Además, “por si fuera poco”, se elabora con leche pasteurizada, con lo que se elimina “la carga microbiana patógena y potencialmente alterante desde el inicio”.

Aunque, tras la pasteurización y, a pesar de que debe guardarse en la nevera, aquellos mohos o levaduras que podrían haber contaminado el yogur, podrían proliferar y generar micotoxinas potencialmente peligrosas. En respuesta a la gran pregunta: ¿los yogures caducan? Tal vez, lo más correcto sea decir que no, pero que a la larga sí. Si nos comemos uno con la fecha vencida, lo más probable, es que no tenga consecuencias graves para nuestra salud. Estará más ácido, habrá perdido humedad, aroma o sabor.

Cuánto dura un yogur

No pasaría nada porque nos comiéramos un yogur caducado, pero se debe tener en cuenta que no son para siempre y que no es algo aplicable a todos los tipos que hay en el mercado. Por lo que sí, existe un tiempo límite para comernos el producto cuya fecha de consumo preferente dejó hace tiempo de estar presente en el calendario. “Si hablamos de yogures naturales, algunos estudios muestran que, si está correctamente conservado y refrigerado, puede aguantar hasta 60 días después de la fecha que figura en el envase”, comenta Cangas.

En el caso de los de sabores, con nata, con trozos de frutos secos o cereales, estos componentes hacen que el comportamiento del alimento pasado de fecha sea diferente. “El límite temporal hasta que el yogur pueda mantener intactas sus propiedades organolépticas (sabor, textura, olor, color…) puede variar según los ingredientes”, explica el experto.

Pese a que la legislación no obligue a indicar la fecha de caducidad, si el fabricante lo hace “es mejor hacer caso a dicha fecha”, prosigue. “Es quien mejor conoce la composición de su producto, que puede no solo llevar leche y fermentos lácticos, sino también cereales, frutas, frutos secos… Todos esos ingredientes aumentan posibilidades de contaminación”, sentencia.