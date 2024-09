Hasta 203 muertos y 27.511 heridos: los militares españoles piden ser declarados profesión de riesgo

Soldados españoles en un ejercicio. (Luis Álvarez Zafra/Ejército de Tierra)

Los militares españoles siguen con su batalla particular para que el Ministerio de Defensa les declare profesión de riesgo. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha anunciado este lunes que ya enviado a todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados una propuesta para el reconocimiento de la profesión militar como de riesgo. Algo que también reclaman actualmente Policía Nacional y Guardia Civil.

Para ATME, la peligrosidad de la profesión lo demuestra claramente la casuística de personal fallecido e implicado en accidentes de carácter militar entre los años 2011 y 2023, con 203 militares fallecidos y 27.511 heridos. De este total, 20 militares fallecieron mientras se encontraban desplegados en el exterior, en alguna de las tantas misiones internacionales en las que participa España. En este sentido, los años más mortíferos fueron 2011 y 2021, cuando murieron 31 y 29 militares respectivamente.

“Lamentamos que a pesar de ser la única profesión que exige a sus miembros la entrega de su vida cuando fuera necesario en defensa de la nación y de sus ciudadanos, todavía no ha recibido tal reconocimiento, como si se ha hecho con otros profesionales como el personal incluido en el estatuto minero y en el régimen especial de trabajadores del mar, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, miembros de la Ertzaintza, de los Mossos d’Esquadra, de la Policía Foral de Navarra o de las policías locales”, señala Marco Antonio Gómez, presidente de ATME.

Desde ATME no quieren quedarse atrás, ya que recuerdan que recientemente el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley para que le fuese reconocido tal condición a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como los proyectos de la ley básica de agentes forestales y medioambientales y la ley básica de bomberos forestales, donde en todos ellos se recogen coeficientes reductores para al pase a la situación de jubilación o retiro. Si una azafata, un minero, un torero o un policía local se jubilan a los 59 años no ven rebajada su pensión porque su actividad profesional es considera de “naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre” y con elevados índices de morbilidad o mortalidad. En cambio, los militares no tienen esta consideración. Lo que hace que su jubilación sea inferior.

Estadísticas de militares españoles muertos y heridos

ATME considera que el personal militar no puede ni debe quedarse atrás en el reconocimiento de su profesión como de riesgo, debido a las características de las funciones y misiones que realizan, como pueden ser actuaciones ante todo tipo de desastres naturales, manejo y uso de todo tipo de explosivos y armamento, realización de maniobras con fuego real, servicios de seguridad, formar parte de tripulaciones de aviones, buques y submarinos o, entre otras más, realizar misiones de interposición en zonas de combate.

Apoyo de VOX y PP

En la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados celerada el 21 de mayo de 2024, una propuesta del Grupo Parlamentario VOX relativa a la mejora de las condiciones del ejercicio de la profesión de los miembros de las fuerzas armadas, donde se encontraba englobada el reconocimiento de la profesión militar como de riesgo, fue rechazada, encontrando solo el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. ATME espera que los grupos parlamentarios hagan suya esta nueva propuesta presentada por la asociación, sobre todo tras los últimos reconocimientos para la Guardia Civil y Policía Nacional, bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales.