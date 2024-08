Dos amigas desvelan cuál es la hora de ligar en Mercadona: “Tú puedes mirar quién lleva leche sin lactosa, eso es un match”

Una captura de pantalla del vídeo publicado por @yosoyvivylin (TikTok)

En los tiempos de las redes sociales, conocer a gente a través de aplicaciones se ha convertido en una alternativa excelente, dejando atrás los métodos más tradicionales de conseguir una cita. Sin embargo, parece que las formas convencionales vuelven a coger peso y la moda de ahora es ligar en Mercadona. Quién sabe si tu media naranja estará entre el pasillo de los yogures y el de los embutidos.

Eso es lo que han descubierto la usuaria de TikTok, @yosoyvivylin, y su amiga en su paso por el supermercado. “Estoy aquí en Mercadona y me dice mi amiga: ‘Me gustaría saber cuál es la hora de ligar en Mercadona’”, arranca el vídeo la creadora de contenido atónita. Al principio, reconoce que no daba crédito a lo que le decía su compañera, pero que al mirarlo en Google, se ha dado cuenta de que estaban en el momento clave. “La hora de ligar es de 19 a 20″, comentan las dos, entre risas.

“¿Tú sabes que hay una hora de ligar en Mercadona?”

Con salmón ahumado en mano y el carro cargado, las dos amigas recorren la tienda, investigando si hay más personas que busquen algo más que las ofertas en los congelados. “Estamos aquí las dos con la compra hecha y dando vueltas”, asegura. Al pasar al lado de otro cliente, Vivy le pregunta: “¿Tú sabes que hay una hora de ligar en Mercadona?”. Él, tan sorprendido como ella al principio, le contesta que no lo sabía.

“Ahora me parece que todo el mundo está aquí por lo mismo”, apunta. Además, asegura que “hay que gente que lleva un rato dando vueltas”, pero que, en realidad, “no llevan nada” y que “no están ni disimulando”. “Carlsta, ¿tú has visto a alguien que te guste? Tú puedes mirar quién lleva leche sin lactosa, eso es un match”, le pregunta a su amiga.

Un método para ligar que no es nuevo

Entusiasmada con este nuevo descubrimiento, la creadora de contenido le pregunta a la cajera del supermercado si ella conocía este método: “¿Tienes conocimiento de que hay una hora específica para ligar en Mercadona?” Esta técnica no es algo vanguardista, fue en 2017 cuando Lea, una participante del programa First Dates, se volvió viral al revelar cuál era su procedimiento para encontrar pareja. “Hay una hora exacta en Mercadona a la que van a comprar todos los solteros, entre las 19 y las 20, y ahí voy”, explicaba al comienzo del episodio. Aseguraba, además, que ella se daba una vuelta por los pasillos sin comprar nada.

El vídeo, que ya acumula más de 570.000 visualizaciones y 32.600 ‘me gusta’, no ha tardado en recibir comentarios: “Tinder de Hacendado”, “Por eso no ligo, voy a las 9 de la mañana”, “Ahora falta elegir en qué pasillos es mejor ponerse” o “Choca el carro y disimula”, son algunos de los comentarios que podemos leer.

Condenan a Mercadona por no dejar a una empleada cambiar el turno

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha obligado a Mercadona a garantizar la conciliación familiar de una trabajadora que pidió un cambio de turno para poder cuidar a sus hijos menores de 6 y 4 años. La empresa alimenticia no solo deberá respetar el turno de mañana que solicitó la mujer, que trabaja allí desde 2009, sino que también deberá abonarle una indemnización de 5.000 euros por daño moral.

La trabajadora, con cargo de gerente en un supermercado ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, solicitó en enero de 2023 que la dejaran trabajar exclusivamente en turno de mañana en vez de hacerlo en turnos rotatorios de lunes a sábado, una semana de 09.30 a 15.00 horas y otra de 16.30 a 22.00, pero la empresa se lo denegó al considerar que “alteraba la distribución habitual y ordinaria de la jornada de la empresa”, si bien la justicia consideró que eran “razones genéricas y abstractas que no fueron probadas en el juicio”, tal y como indica la sentencia del tribunal.

La mujer acreditó que se trataba de una “verdadera situación de necesidad” pues ambos hijos menores requieren cuidados por las tardes y “no dispone de otra ayuda permanente familiar que pueda atenderlos”, ya que su marido es autónomo y trabaja en su propio gimnasio de 8:00 a 21:00 horas.