Charlize Theron revela lo que ya no está dispuesta a hacer en una película: “Nadie quiere escuchar que tu metabolismo ya no es lo que era”

Charlize Theron a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

El tiempo pasa para todos, aunque resulte algo difícil de creer cuando nos ponemos una de esas películas que nos han acompañado desde siempre y descubres que, en el interior de la pantalla, la historia no ha cambiado y los personajes siguen siendo, exactamente, los mismos.

Ahora, en el cine, hay incluso quienes intentan revivir viejas sagas con los mismos actores. Se ha explotado al máximo las últimas tecnologías para rejuvenecer facialmente a esas viejas glorias, rostros de leyenda que, no obstante, lejos de las cámaras ya no son lo que recordamos.

Lo curioso de ver su cara en una valla

A los espectadores, este paso del tiempo nos sorprende especialmente cuando se trata de actores y actrices que destacaron por su belleza. Una sorpresa que, para Charlize Theron, una de las actrices más célebres de las últimas décadas, es desigual. Y es que, si bien los hombres envejecen “como los buenos vinos”, tal y como lo describe en una entrevista con la revista Allure, a las mujeres más mayores se las ve “como las flores cortadas”.

“Desprecio ese concepto y quiero luchar contra él”, asegura la ganadora de un Óscar por Monster, “pero también creo que las mujeres quieren envejecer de la forma que les parezca adecuada”. “Creo que tenemos que ser un poco más empáticos con la forma en que todos atravesamos nuestro camino”, añade. “Mi viaje de tener que ver mi cara en una valla publicitaria ahora es bastante divertido”.

Y es que, además de protagonizar películas tan célebres como Las normas de la casa de la sidra o Mad Max: Fury Road, Charlize Theron también es muy conocida por ser el rostro del perfume J’Adore, de Dior, desde hace más de 20 años. Y ya sea en el mundo de los cosméticos o en la gran pantalla, lo cierto es que la actriz no ha dejado de notar cómo la gente se iba extrañando de los cambios que la edad iba provocando en su rostro.

“Mi rostro está cambiando y me encanta que mi rostro esté cambiando y envejeciendo”, celebra ella en la entrevista. “Pero la gente piensa que me he hecho un lifting facial”. Le preguntan qué se ha hecho en la cara, algo a lo que ella responde: “¡Perra, solo estoy envejeciendo! No significa que me haya hecho una mala cirugía plástica. Esto es, simplemente, lo que sucede”.

Algo que no volvería a hacer

No obstante, a pesar de la naturalidad con la que la intérprete afronta estar apenas a un año de cumplir los 50, lo cierto es que si hay algunas cosas de la edad que le fastidian más, y que incluso han hecho que decida no escoger algunos papeles. “Nunca más volveré a hacer una película y decir: ‘Sí, voy a ganar 18 kilos’. Nunca más lo haré porque no se puede perder”, cuenta Theron.

Uno de sus mayores méritos actorales fueron los 14 kilos que tuvo que ganar para encarnar a la asesina en serie de Monster. “Me salté tres comidas y volví a mi peso normal”, revela. El problema es que, hace poco más de cinco años, volvió a hacer algo parecido con Tully, donde interpreta a una embarazada. Tardó más de un año y medio en poder perder los 22 kilos que había engordado.

“Llamé a mi médico y le dije: ‘creo que me estoy muriendo porque no puedo perder peso’”. Una afirmación que el doctor relativizó, mostrándole que, en realidad, era completamente lógico que le costara volver a adelgazar. “Tienes más de 40 años. Cálmate. Tu metabolismo no es el mismo que antes”. Unas declaraciones que a la actriz le bastaron para darse cuenta de que no quería volver a enfrentarse a un proceso así: “Nadie quiere oír eso”.

