Qué pasa con la pensión de jubilación si ganas el Euromillones

Hay acontecimientos que cambian la vida. Uno de ellos es ganar la lotería. Concretamente, el sorteo del Euromillones es uno de los más reconocidos en todo el continente europeo, consiguiendo atraer a una gran cantidad de personas con la promesa de importantes premios. El atractivo de esta lotería es internacional, ya que en cada lotería un ganador de cada país participante recibe un millón de euros.

Estas rifas se realizan los martes y viernes a las 21:45 horas en París. Desde su inicio en febrero de 2004, el precio de una apuesta se ha mantenido en 2,50 euros, lo que facilita la participación de muchas personas que desean tentar la suerte. Y hay quién lo consigue. En estos casos, muchos aseguran que lo que harían con el premio sería dejar de trabajar. Sin embargo, ¿Qué pasa con los jubilados que ganan el sorteo? ¿Perderían su pensión?

La respuesta es que: no. Si un jubilado gana cualquiera de los premios de la lotería, no perderá el derecho a su pensión de jubilación. De hecho, este ingreso extraordinario no tiene ningún impacto en la continuidad de su pensión, que seguirá siendo la misma que antes de ganar el premio, sin importar el tipo de sorteo en el que resulte ganador.

Sin embargo, en el caso de ayudas de rentas, como subsidios que ayudan a personas con bajo nivel adquisitivo, no se procede igual. En el caso de que el premio económico llegue a superar la falta de ingresos necesarios para la prestación, se deberá informar a la Administración Pública, que retirará el importe de la pensión, ayuda o subsidio.

Factores a tener en cuenta

Por un lado, hay que tener en consideración los impuestos, y es que ganar la lotería no exime a nadie de las obligaciones tributarias. Aunque se esté jubilado, se deberá pagar los impuestos correspondientes sobre el premio ganado. En España, los primeros 40.000 euros del bote estarán exentos del pago de impuestos. A partir de estos 40.000 euros, existe una retención del 20% dirigida a la Hacienda pública.

Por otro lado, también podría tener un impacto en la vida laboral, ya que si el premio que se gana es lo suficientemente grande como para permitir al ganador dejar de trabajar, hay que considerar cómo esto podría afectar su pensión futura o cualquier reajuste. Dejar de trabajar implica dejar de cotizar a la Seguridad Social, lo que podría repercutir negativamente en el cálculo de futuras pensiones o en cualquier ajuste que pueda corresponderte si aún no has llegado a la edad de jubilación o si se recibe otro tipo de prestación.

Cómo se cobra un premio de lotería

Según especifica la página web oficial del Euromillones, el método para cobrar un premio de la lotería varía según la cantidad ganada. Para premios de hasta 2.000 euros, se puede cobrar sin inconvenientes en cualquiera de las Administraciones de Loterías distribuidas en toda España.

En cambio, si el premio supera los 2.000 euros, el ganador deberá acudir a una de las entidades financieras concertadas con el Estado. Entre estas entidades se encuentran bancos como Santander, BBVA, CaixaBank y otras instituciones autorizadas. Sin importar el monto, el premio se podrá hacer efectivo a partir del día siguiente al del último sorteo en el que se participó con la apuesta. Además, se recomienda llevar una identificación válida y el boleto ganador al momento de cobrar.

