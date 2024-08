Una influencer desata la polémica en redes sociales: “Es el peor verano de mi vida, me he ido cinco días a Ibiza”

Abril Cols en Instagram (Instagram)

Está claro que el verano es la época preferida por todos para viajar y descubrir nuevos lugares. En la era de las redes sociales es imposible que en pleno agosto no veamos cómo las personas a las que seguimos en Instagram o en TikTok compartan imágenes sobre los destinos a los que acuden. Resulta inevitable también que aquellas personas que están trabajando y no puedan disfrutar de unos días de descanso sientan algo de envidia al ver estas fotografías.

Algo así le ha debido suceder a la influencer Abril Cols, quien no ha dudado en expresar ante sus 4,2 millones de followers en TikTok lo duro que está siendo este verano para ella. “Está siendo el peor verano de mi vida, el peor, hasta el del covid fue mejor que este”, ha expresado.

“Sólo estado cinco días en Ibiza”

“No sé si os pasa, pero eso tendrá un nombre como inconformista con la vida” continúa Cols y explica que como el verano pasado estuvo dos meses en Bali y este año, en cambio, pasa la temporada estival en Andorra, siente que le “falta algo”. Parece injusto que una persona que cobra 5.000 euros por una publicación en Instagram se compare con la situación de uno de sus seguidores.

Pero, la cosa no queda ahí, prosigue relatando lo terrible que es vivir esto. “Y luego pienso: ‘no vengo a quejarme’. Bueno, sí vengo a quejarme”, admite, por lo menos. “Pero, vengo a quejarme sin maldad”, aclara, algo que está bien saber. “Vengo a quejarme porque me gusta quejarme, porque soy un culo inquieto. Estoy en Andorra todo el verano”, repite. “He salido para trabajar, el fin de semana en París con mi hermano, me fui cinco días a Ibiza”. De nuevo, comenta, por si a alguien no le había quedado claro, que el año pasado estuvo “dos meses en Bali”.

Este año, aunque haya sido una decisión suya, no hacer “nada”- cinco días en Ibiza y un fin de semana en París parecen no ser suficiente- y quedarse en su nueva casa, ella ya no es “la misma persona” que optó por permanecer en su hogar. “Esa chica no me representa”, anuncia. “No me conformo con nada, eso es un problema”, afirma. ¿Qué opinarán de estas declaraciones el 34% de los españoles que este año no podrán irse de vacaciones debido a su situación financiera?

Una increíble mansión

En otro de los vídeos subidos por la creadora de contenido, vemos la increíble mansión en la que está pasando este verano tan atípico. Una vivienda con cuatro habitaciones, vestidor, una estantería de maquillaje inmensa, unas vistas espectaculares a los montes andorranos, incluso un ascensor. ¿A cuántas personas les gustaría pasar aunque sea un fin de semana en esta casa?

“Debemos replantearnos a quien hacemos famoso”

La respuesta en redes sociales ha sido tajante y los usuarios no han tolerado la actitud de la influencer. “Debemos replantearnos a quien hacemos famoso”, “Lo que sufrimos la gente que tiene un sueldo base de 1000 euros” o “Ponte todo el verano a currar 12 horas al sol y te diré si es un buen verano o no”, son algunos de los comentarios que podemos leer.