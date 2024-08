La fecha maldita de Almudena Cid que conecta su pasado con Christian Gálvez y su gran estreno en los Juegos Olímpicos de París 2024

Almudena Cid asiste al ELLE Women's Day 2024 en El Beatriz Madrid el 07 de marzo de 2024 en Madrid, España. (Foto de Aldara Zarraoa/Getty Images)

Almudena Cid es una de las gimnastas más famosas de la historia del deporte español. Conocida por su trayectoria internacional, marcó un hito nunca antes visto al clasificar a España para la final en cada uno de los Juegos Olímpicos en los que participó: Atlanta (1996), Sídney (2000), Atenas (2004) y Pekín (2008). Y ahora, vuelve de una manera muy especial a Paris 2024, como comentarista de la disciplina.

Desde su retirada en 2008, tras quedar octava en la final y ganar un diploma olímpico, ejerce como retransmisora del deporte con Paloma del Río, quien se jubiló el pasado año. Este 2024, tomará los mandos de la cabina y guiará a María Relaño en su primera narración de los Juegos Olímpicos. La gimnasia rítmica se estrenará en París el próximo 8 de agosto, y mientras repasa los guiones, la deportista se enfrenta a una fecha muy señalada en su vida.

Hace unas horas, recordaba en redes sociales su estreno en Atlanta 1996, unos juegos a los que asistía con solo 16 años. Con un video de su ejercicio, compartió su reflexión con sus seguidores: “Preparando la retransmisión de la rítmica, veo lo difícil que es llegar a una final, veo esa carita inocente y se me estruja un poquito el corazón”. Pero estos días, también puede tener en mente otro gran detalle: la fecha de su aniversario con Christian Gálvez.

Christian Galvez y Almudena Cid asisten a los premios Concha García Campoy 2018 el 26 de junio de 2018 en Madrid, España. (Foto de Carlos Álvarez/Getty Images)

Su matrimonio con el presentador

La pareja se conocía en el plató de Pasapalabra, donde acudió como invitada en 2007. Tres años más tarde, el 7 de agosto de 2010, se daban el “sí quiero”, en una finca de Torrelodones, Madrid. Ambos formaban una de las parejas más estables y bonitas del panorama nacional. Sin embargo, tal y como informó la familia de ella a la revista SEMANA, el presentador decidía terminar su relación de un día para otro tras quince años juntos.

En diciembre de 2021, la pareja anunciaba el fin de su matrimonio, algo que pilló totalmente desprevenida a la familia y amigos de la pareja, e incluso a la propia Almudena. Ya que unas semanas antes, según apuntó su entorno cercano, él le había regalado un ramo de rosas con la descripción: “tienes las llaves de mi corazón”.

Este cambio de rumbo no fue fácil para ella, quien obtuvo el apoyo de sus compañeras desde que se conoció la noticia. Maribel Verdú, Carmen Chaparro y Aura Garrido fueron algunas de las que nunca soltaron su mano en momento tan difíciles. Sobre todo, cuando dos meses después de la gran noticia saltó a la luz la nueva ilusión de Christian Galvez: Patricia Pardo. El 29 de julio de 2023, ambos anunciaron que cumplían su primer año de casados y que iban a tener a su primer hijo en común, el cual nació el 22 de diciembre de ese mismo año bajo el nombre de Luca Gálvez Pardo.

Por su parte, Almudena Cid mantiene una relación con el exfutbolista Gerardo Berodia. Ambos de conocieron a finales de 2022 y, gracias a su apoyo, la vitoriana consiguió superar la peor etapa de su vida. “Fue de repente. Todo acabó de un momento para otro. Cuando es sorpresivo te puede generar un trauma. Ahora hay situaciones que he perdonado o que he analizado y lo entiendes todo, pero entonces no ves nada”, comentó en una entrevista con ¡Hola! tras su ruptura con el presentador.

Ambos tienen muchas cosas en común, más allá de un pasado de éxitos deportivos. Los dos comparten mes de nacimiento y signo del zodíaco, géminis, ya que curiosamente nacieron solo con un año y una semana de diferencia. La primera vez que compartieron su amor de manera pública ocurrió el verano pasado, cuando él escribía en redes: “La vida me regaló que tú existías en ella”; sin embargo, desde entonces no han dejado de manifestar a los cuatro vientos lo felices que son juntos.

El gran proceso de la deportista

Gracias a él, Almudena Cid ha vuelto a recobrar la sonrisa; y tras mucha terapia y amor propio, la gimnasta aprendió a perdonar a su exmarido. “El final de mi carrera coincidió con mi vida en pareja. Esa transición la elaboré teniendo esa figura ahí y, cuando de repente, llega algo que tú no esperas, porque no es algo que se viera venir, sino que fue una cosa totalmente sorpresiva, sentí que mi vida entera se había ido”, confesó entre lágrimas en Joaquín, el novato.

Tras su ruptura, la Campeona de España comentó a Joaquín Sánchez que sintió que había estado toda su vida viviendo experiencias de las que ella no era protagonista. “Nadie me va a llamar, no voy a tener trabajos como actriz, no me va a salir nada, me voy a hundir, nadie me va a querer, no sé querer… me empecé a ahogar y lo veía todo negro”, detalló la también actriz.

La vasca también confesó que desde joven sintió la necesidad de demostrar quién era al mundo. “Me preguntaba ‘¿qué tengo yo para que me admiren?’. Era agotador porque yo ya no tenía que demostrar nada más. Ya he sido algo importante en mi vida. No entendía por qué mi mente actuó de esa manera. Creo que tiene que ver con la idea de seguir sintiéndote válida”, aseguró.

Después de unos años tan duros, al fin ha salido el pozo en el que se encontraba; y sobre todo ha aprendido a valorarse y cerrar su capítulo con Gálvez: “No tiene que ver con él, tiene que ver con perdonarme yo, con aceptarme yo. No tiene que ver nada con la otra persona, todo es sobre mí, sobre cómo entendí yo la vida después de la gimnasia”.

Y a pesar de las grandes especulaciones que hay sobre el fin de su relación con el presentador, entre las que se habla de una supuesta infidelidad y las diferentes opiniones sobre la paternidad, también aseguró a exjugador del Real Betis que comprendió que no fue culpa suya: “Hay un pequeño cuentecito que habla de la diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo. No son lo mismo. Cuando tú te sacrificas, tu esencia se está perdiendo. Cuando te estás esforzando, no. Pues en el deporte yo he hecho sacrificios. Entendía que sacrificándome conseguía cosas y en mi vida en pareja pensaba igual, que sacrificándome conseguía cosas y no es así”.

Almudena Cid, en 'Joaquín, el novato'. (Atresmedia)