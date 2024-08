La Seguridad Social deniega el 90% de las pensiones de incapacidad permanente: estos son los motivos

Un juez sentencia una reducción de la indemnización por incapacidad. (ShutterStock)

Fidelitis, la firma de abogados especialistas en incapacidades laborales, ha explicado en sus redes que la Seguridad Social niega un 90% de las pensiones por incapacidad laboral permanente. Según estos expertos, el organismo social deniega “por sistema” estas prestaciones a las personas con problemas físicos o mentales que les dificultan hacer su trabajo, pues las estadísticas muestran ese alto porcentaje de rechazo. “Más del 90% de las solicitudes de pensiones por incapacidad laboral permanente son rechazadas, estadísticamente es así”, confirma el hombre que protagoniza el vídeo argumentativo.

La principal causa, siempre según estos abogados, es porque “la administración se ha acogido a este sistema de denegación para meter en el mismo saco a aquellos que realmente tienen una patología que les impide realizar su trabajo o cualquier trabajo, equiparándolos a aquellos que están solicitando una pensión porque tienen un juanete”, afirma el abogado que explica toda la situación. “No es justo, no es razonable”, completa el narrador del post de TikTok, “pero de esa manera se quitan mediante este filtro una cantidad inmensa de pensiones”.

Con esta medida de agrupar a todos en la misma unidad distintiva, la administración consigue ahorrar una buena suma de dinero. La reducción de aprobaciones de solicitudes disminuye sensiblemente el gasto, por lo que se consigue un mayor desahogo para las cuentas de la Seguridad Social. “¿Por qué? Porque más del 70% de las solicitudes que se deniegan no se recurren en la vía judicial”.

Por ello, lo que se debe hacer ante una negativa a la solicitud de una pensión por incapacidad laboral es enviar el recurso para recurrir la decisión, ya que -generalizando- la administración primero deniega las peticiones iniciales, y luego ya revisa aquellas que se recurren. No obstante, la razón por la que muchos no optan por hacerlo es por “desconocimiento de los pacientes” o “porque los abogados cobran por adelantado”. Esta situación hace que muchos no puedan meterse en trámites por falta de recursos en esos momentos. Pese a ello, existen también empresas y abogados independientes que no requerirán esa provisión de fondos por adelantado, por lo que la opción de luchar y recurrir está abierta para todos los que lo vean oportuno, afirma el abogado de Fidelitis, que aconseja recurrir siempre la decisión de la Seguridad Social, cuando esta sea negativa.

“Los españoles somos muy de quejarnos, pero poco de reclamar”, se queja el hombre en el vídeo.

En España, 945.530 personas reciben una pensión por incapacidad permanente. La asignación media ronda los 1.161,43 euros mensuales, pero la diferencia entre unas regiones y otras alcanza 489 euros. Los pensionistas del País Vasco tienen las prestaciones más cuantiosas, con una media de 1.479,48 euros al mes. El top tres lo completan Navarra (1.374,52 euros mensuales) y Asturias (1.320,22 euros mensuales). La parte baja de la tabla, en cambio, lleva el sello de Extremadura (990,39 euros) y Murcia (1.050,34 euros mensuales).

Así, la opción más recomendable para todos los que han sido denegados de esa provisión es pasar a la acción. Elevar su trámite a lo judicial e intentar obtener la pensión.