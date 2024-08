La Policía alerta de esta estafa: si un desconocido te para en la calle y te dice esto, ten mucho cuidado

Imagen de archivo de la Policía Nacional. (POLICÍA NACIONAL)

“Lo hacen tan bien que hasta tu cuñado caería”. Con esta frase, la Policía Nacional ha lanzado una advertencia en redes sociales sobre un modelo de estafa que está proliferando en las calles y que es muy fácil de caer.

Según explica una portavoz del Cuerpo en un vídeo difundido a través de la cuenta de TikTok (@policia), estos estafadores son verdaderos “profesionales del engaño”. Utilizan técnicas avanzadas para hacer creer a sus víctimas que les conocen de alguna parte, a menudo inventando historias lacrimógenas para ganarse su confianza.

El modus operandi

“Un hombre me paró por la calle como si me conociera y me pidió dinero prestado para comprar medicinas a su supuesta hija enferma. Por supuesto al final ni era un viejo conocido ni tenía ninguna hija enferma”. Con este mensaje real la Policía ha compartido un caso en el que un ciudadano contaba su experiencia.

Los estafadores abordan a la víctima en la calle y comienzan una conversación casual, como si se conocieran desde hace tiempo. Luego, inventan una historia convincente y emotiva en la que fingen tener graves problemas. “Te hacen creer que les conoces y se inventan una historia lacrimógena en la que fingen ser otra persona y tener graves problemas personales”, explica la portavoz de la Policía Nacional. El objetivo de estos criminales es claro: lograr que la víctima empatice con ellos y termine prestándoles dinero. “Cuando te des cuenta de que, en realidad, no conoces de nada a esta persona, será demasiado tarde”, advierte la Policía.

La agente subraya que ser solidario es cualidad muy importante, pero insiste en la importancia de ser precavido ante situaciones sospechosas. “Ser solidario es admirable, pero no está de más ser precavido”, insiste. La Policía Nacional aconseja desconfiar de cualquier desconocido que intente establecer una relación personal repentina y, sobre todo, que solicite dinero.

Pasos a seguir si eres víctima de esta estafa

La Policía Nacional ofrece algunos consejos prácticos para evitar caer en este tipo de estafas y saber cómo actuar si ya has sido víctima.

Desconfía. Si un desconocido se te acerca con una historia lacrimógena o inusual, mantén la guardia alta. Los estafadores son expertos en manipulación emocional y utilizarán cualquier recurso para ganarse tu confianza. Presta atención a señales de alerta como contradicciones en su relato o detalles que no tienen sentido. Mantente firme y no te dejes llevar por la presión del momento.

Verifica su identidad. No dudes en hacer preguntas específicas para comprobar si realmente conoces a la persona. Pregunta por detalles que solo alguien cercano sabría. Si la persona es realmente conocida, podrás verificar rápidamente la veracidad de su historia. En caso contrario, las preguntas incómodas pueden hacer que el estafador se delate. Recuerda que es tu derecho y deber protegerte ante situaciones sospechosas.

No prestes dinero. Evita prestar dinero a personas que no conoces, sin importar cuán convincente sea su historia. Los estafadores suelen utilizar la urgencia como herramienta para obtener el dinero rápidamente. Pide tiempo para pensar y consulta con alguien de confianza antes de tomar cualquier decisión financiera. Es importante recordar que cualquier solicitud de dinero por parte de un desconocido debe ser vista con sospecha.

Denuncia. Si sospechas que has sido víctima de una estafa, acude inmediatamente a la policía para denunciar el incidente. Proporciona todos los detalles posibles, incluyendo descripciones físicas, conversaciones y cualquier otro dato relevante. La denuncia no solo ayuda a iniciar una investigación, sino que también puede prevenir que otros caigan en la misma trampa. La colaboración ciudadana es fundamental para combatir este tipo de delitos.

