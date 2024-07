Ana de Armas y Maxi Iglesias se coronan como los famosos más atractivos del verano: esta es la lista completa

Ana de Armas y Maxi Iglesias (GettyImages)

La actriz cubana-española Ana de Armas y el actor Maxi Iglesias encabezan el ranking de los rostros más atractivos del verano 2024 en España, según un estudio realizado por Personality Media. Esta consultora especializada en análisis de imagen de personajes públicos elabora semestralmente, desde 2005, un ranking basado en más de 80.000 entrevistas a consumidores españoles mayores de 16 años.

Por segundo año consecutivo, Ana de Armas se corona como la mujer más atractiva para los hombres españoles, con una valoración media de 8,36 sobre 10. Tras ella, se sitúa la cantante y presentadora Edurne (8,25), la actriz Ester Expósito (8,18), Blanca Suárez (8,17) y la cantante Ana Mena (8,15), quien debuta por primera vez en el top 5. El ranking femenino lo completan Elsa Pataky, la única mujer que ha permanecido presente durante las 15 ediciones del estudio, Vanessa Romero, Marta Torné, Kira Miró y Lara Álvarez.

Por otro lado, en el ámbito masculino, Maxi Iglesias se alza con el primer puesto por segundo año consecutivo, alcanzando una puntuación de 8,20. Y le siguen de cerca Andrés Velencoso (8,14), Martiño Rivas (7,95), Miguel Ángel Silvestre (7,91), el único hombre presente en todas las ediciones del ranking, y Jon Kortajarena (7,79). Además de ellos, el top 10 masculino está completado por Alex González, Pablo Alborán, Jesús Castro, Yon González y, como novedad este año, Miguel Herrán.

Personality Media realiza este estudio desde 2005, analizando la imagen de más de 3.400 personalidades del panorama nacional e internacional. El estudio, que abarca 18 atributos de imagen, se ha convertido en una herramienta clave para las agencias y también marca un referente para los anunciantes a la hora de planear las campañas de publicidad.

Ranking de las personas más atractivas del verano 2024 (PERSONALITY MEDIA)

¿Quién es Ana de Armas?

Ana de Armas lleva mucho tiempo en las pantallas españolas, y desde hace unos años, ha conquistado Hollywood con su talento y versatilidad. Nacida en La Habana en 1988, comenzó su carrera en el mundo de la interpretación en Cuba a los 16 años, participando en la película Una rosa de Francia. En 2006, se trasladó a España para buscar nuevas oportunidades, y en nuestro país, protagonizó unas de las series de televisión más populares de los años 2000, El Internado.

Tras su éxito en España, la actriz probó suerte en Hollywood en 2014; y desde entonces, ha triunfado con sus papeles en películas como Blade Runner 2049, Knives Out, No Time to Die y Ghosted, compartiendo pantalla con actores de renombre como Ryan Gosling, Daniel Craig y Chris Evans. Sin embargo, el papel más importante de su carrera llegó el pasado año, con su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde, la cual le valió una nominación al Oscar a Mejor Actriz.

Ana de armas en la alfombra roja de los Oscar a los 95º Premios de la Academia en Hollywood, los Ángeles, California, EE.UU., 12 de marzo de 2023. REUTERS/Eric Gaillard

¿Quién es Maxi Iglesias?

El mundo de la interpretación ha recogido las mejores caras de nuestro país, y es que Maxi Iglesias también forma parte de él. Nacido en Madrid en 1991, debutó como actor a los 15 años en la serie Hospital Central, pero su salto a la fama llegó con su papel de Cabano en la serie Física o química, que lo convirtió en un ídolo adolescente en España y Latinoamérica.

A lo largo de su trayectoria, Maxi Iglesias ha participado en diversas producciones, entre las que destacan las series Velvet Colección, Valeria y La cocinera de Castamar, así como las películas El secreto de los 24 escalones, Asesinos inocentes y Hasta que la boda nos separe. Y ahora, gracias a su versatilidad y carisma, se ha convertido en uno de los actores más populares de su generación en España.

Maxi Iglesias, en 'Encuentros con sabor'. (Atresmedia)