Maxi Iglesias: “Me tientan cada año para ‘MasterChef Celebrity’ y la respuesta siempre es la misma”

Maxi Iglesias, en 'Encuentros con sabor'. (Atresmedia)

Maxi Iglesias se lanza a un reto televisivo totalmente nuevo en su carrera. El actor es uno de los protagonistas de Encuentros con sabor, el talent culinario que laSexta estrena este lunes 19 de febrero en colaboración con Mahou, en el que tendrá que asumir el papel de presentador y juez, además de ponerse ante los fogones pese a que él mismo confiesa que cocinar nunca ha sido lo suyo.

En el primero de los cinco episodios del formato, el protagonista de Valeria será el primer famoso en asumir el reto de liderar un equipo que tendrá que cocinar un plato tradicional que potencie el sabor de una de las gamas de cerveza Mahou. En su caso, el referente será Mahou Rosé.

“Yo no tenía ni idea de lo que era esto. Me dijeron que era un programa para enseñar los distintos formatos de Mahou, me sonó muy bien y cuando ya había dado el ‘ok’, vi realmente en lo que consiste el reto. Entonces pensé ‘por qué seré yo una persona de palabra...’”, confesaba a Infobae España en la presentación del programa ante los medios.

Y es que, según afirma, su compromiso con la marca cervecera nació cuando el año pasado protagonizó una de sus campañas y le gustó tanto la experiencia que cometió “el error” de ofrecerse para lo que necesitaran. “Me tomaron la palabra”, bromea.

Aunque el nivel de exigencia de este programa no será tan alto como en otros talents culinarios, Maxi reconoce que parte de una base complicada: “No cocino nada. Me encantan las ensaladas, la pasta… platos bastante básicos y simples”. En ese sentido, su secreto para ligar nunca ha sido cocinar algún plato que encandile a su crush: “Nunca he conquistado por el estómago ni creo que lo haga en el futuro”, lamenta resignado.

Encuentros con sabor está producido por Shine Iberia, compañía que también se encarga de MasterChef Celebrity, por lo que no sería descabellado pensar que Maxi Iglesias se atreviera a dar el salto al talent de RTVE. Sin embargo, él no parece estar por la labor y desvela que ha recibido la oferta de la productora en cada edición: “Me han tentado cada año y la respuesta siempre es la misma. Siempre me preguntan si no me atrevo, pero no es un tema de que me atreva o no, es que no es lo que ahora mismo me ocupa el tiempo, tengo el foco puesto en otras cosas”, sentencia.

Así es ‘Encuentros con sabor’

Además de Maxi Iglesias, el concurso contará con el cantante Beret, la cantante y presentadora Ruth Lorenzo y el músico y colaborador de televisión Mario Vaquerizo. Cada uno de ellos capitaneará un grupo de amigos que tendrán un mismo objetivo: encontrar la receta de un plato que potencie mejor los mejores sabores de diferentes cervezas Mahou (Mahou Cinco Estrellas, Mahou Cinco Estrellas Sin Filtrar, Mahou Rosé y Mahou 0,0 Tostada).

Beret, Mario Vaquerizo, Ruth Lorenzo y Maxi Iglesias, en 'Encuentros con sabor'. (Atresmedia)

Los integrantes de cada grupo competirán entre ellos creando elaboraciones propias. El que mejor lo haga en cada uno de los primeros cuatro programas se convertirá en ganador de esa entrega y pasará a la gran final, en la que concursantes y celebrities cocinarán juntos el plato más complejo del programa. Además, Carlos Gutiérrez, maestro cervecero y Jorge Bretón, de Basque Culinary Center, seguirán las hazañas de los concursantes, dinamizando así la competición.

Los finalistas se llevarán a casa un grifo de Mahou y la persona que se alce con la victoria y se convierta en ganador de Encuentros con Sabor disfrutará de un ticket único para acudir a 20 eventos y exclusivos de la marca de cerveza.

En la primera entrega, Maxi Iglesias capitaneará el grupo formado por Elena, Alicia, Silvia y Carlos, cuatro amigos amantes de las series y el cine que se verán las caras en las cocinas para cumplir un objetivo: crear platos que potencien los sabores únicos de Mahou Rosé. Todas sus creaciones deberán tener un elemento en común: los frutos rojos.

Los Cines Callao es el enclave elegido para este primer episodio en el que los cuatro seriéfilos deberán cocinar y mostrar quién es el auténtico amante cervecero. Pero también deberán demostrarle a Maxi Iglesias que son los que más saben de sus películas y series favoritas para lograr privilegios en este reto culinario. La entrega finalizará con Maxi y los concursantes disfrutando del sabor de Mahou Rosé potenciado por los platos elaborados por cada uno y con un ganador que se convertirá automáticamente en el primer finalista de esta edición.