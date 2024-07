Un psiquiatra avisa de cuál es el principal motivo de arrepentimiento de las mujeres al final de su vida

Mujer de 45 a 50 años concentrada en su trabajo desde casa utilizando una computadora portátil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer le puede perseguir en un largo del tiempo o mantener la conciencia intranquila. Las decisiones que tomamos en la vida pueden generar arrepentimiento y llevarnos a sentirnos tristes, nostálgicos o incapaces.

De esta manera, enfrentar estos sentimientos es crucial para mantener una mente sana, para evitar que perjudique a nuestras acciones, palabras o acciones. Así, según un artículo de la revista Telva, el director del mayor estudio de felicidad humana, Robert Waldinger, asegura que el motivo por el que más se arrepienten las personas es diferente para hombres y mujeres. Esto se debe a la importancia que le han dado a las cosas durante la vida.

El arrepentimiento de las mujeres

Un estudio en la Universidad de Harvard que estuvo abierto durante 85 años, hizo miles de entrevistas a personas de entre los 70 y los 90 años, aquellas con mayor recorrido en la vida. Se formularon diferentes preguntas como: ¿qué cosas habrías preferido hacer menos?, o ¿qué cosas habrías preferido hacer más?

Ante estas cuestiones, tanto hombres como mujeres señalaron que, normalmente, desde su mediana edad, se arrepienten de haber dedicado mucho tiempo a preocupaciones que no tenían tanta importancia; así como no haber vivido lo suficiente el presente para sentirse vivos. Algunas de sus inquietudes fueron: “Ojalá no hubiera malgastado tanto el tiempo, ojalá no hubiera procrastinado tanto, ojalá no me hubiera preocupado tanto, ojalá hubiera pasado más tiempo con mi familia…“.

No obstante, quizá lo que más sorprenda son las distintas importancias dentro de este arrepentimiento entre los géneros. Porque aunque ambos han asegurado arrepentirse de acciones o no acciones a lo largo de su recorrido, sus motivos son diferentes. Esto se explica por las vidas dispares que se han mantenido hasta hace poco en la sociedad.

En varias ocasiones, el psiquiatra Robert Waldinger ha explicado estas contriciones. Para los hombres longevos su mayor pena ha sido haber transcurrido “demasiado tiempo en el trabajo y poco conectando con sus seres queridos”. Mientras que para las mujeres casi siempre ha sido pasar demasiado tiempo preocupadas por lo que pensarían de ellas o de su familia otras personas, “en lugar de vivir con autenticidad.

De este modo, Enrique Rojas ha manifestado algo similar en su libro Comprende tus emociones, en cuanto a las seis pautas por las que la gente más se lamenta al final de su vida. Uno de los pensamientos que más arraigan se muestra en la siguiente cita: “De no haber tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los demás esperaban de mí”. Esto tiene una conexión directa con el desarrollo de la propia personalidad y la capacidad de ser uno mismo.

Los lazos auténticos

Asimismo, el poder de las relaciones auténticas juegan un papel importante para alcanzar la plenitud. Según Waldinger, el estudio de Una buena vida asegura que la calidad de nuestras relaciones no se basan en la cantidad de amigos o en la popularidad, sino en la profundidad y la autenticidad de esas conexiones. El psiquiatra explica en sus redes sociales que “las relaciones no son solo esenciales como peldaños hacia otras cosas, y no son simplemente una ruta funcional hacia la salud y la felicidad. Son fines en sí mismas”.