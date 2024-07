Tras los cuatro días de concierto de Karol G y un muerto, los vecinos del Bernabéu piden que se declare “emergencia sanitaria”

Imagen aérea del Santiago Bernabéu (Realmadrid.com)

Los vecinos del Santiago Bernabéu llevan meses quejándose del ruido generado por el estadio. A los conciertos, que superan los 85 decibelios -cuando el límite nocturno en Madrid es de 53-, los partidos y el resto de eventos, se han sumado esta semana dos acontecimientos que están desbordando el vaso de su paciencia: las cuatro actuaciones seguidas de Karol G., que han reunido en total a más de 200.000 personas, y el fallecimiento de un hombre de 42 años tras una discusión. Ahora, la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu considera que existe una “emergencia sanitaria” y reclama la suspensión de las actividades en el estadio.

La plataforma considera insuficientes las soluciones propuestas por la Administración local mediante un acuerdo con el Real Madrid, que incluye limitar los conciertos hasta las 23 horas, restringir los horarios de los ensayos y reforzar la limpieza en la zona. El presidente de la asociación, Enrique Martínez de Azagra, entrevistado por la Agencia EFE, ha calificado estas medidas como “una broma de malísimo gusto”, argumentando que los conciertos en el Bernabéu están infringiendo todos los límites razonables de ruido con niveles “asombrosos” de decibelios, superando lo permitido “en 30.000 veces”.

“Lo que tienen que hacer es cerrar el estadio para este tipo de actividades, que no están licenciadas, no tienen licencia, no está insonorizado y, por lo tanto, que se dejen de milongas”, ha argumentado Martínez de Azagra, y ha añadido con vehemencia: “¿Me va a quitar usted media hora teórica de perjuicio, pero va a seguir haciendo que se vulnere la ley?”.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Nicolás, un vecino que administra el perfil en la red social X de @RuidoBernabeu, explicaba hace unas semanas a Infobae España que la situación es insostenible. El afectado, que es padre de una niña, recordaba que no solo se trata de esos macroconciertos, sino también de los 30 partidos que se juegan a lo largo del año y otros muchos eventos que se celebran en el estadio. “Estamos hablando de unos 50 eventos al año, es decir, casi todas semanas hay uno, y eso sin incluir el resto de conciertos que no son masivos, además de los eventos de diferente naturaleza, como los de empresas, que también tienen lugar entre semana. En el peor de los casos hemos tenido hasta tres macroeventos de siete horas seguidas en días consecutivos”, lamentaba.

Para el presidente de los vecinos, la solución es fácil. Lo que debe hacer el Ayuntamiento es “hacer cumplir la ley y cerrar el estadio, y no mirar para otro lado”.

Taylor Swift ha conquistado Madrid en el primero de sus dos conciertos consecutivos en el Santiago Bernabéu. Un estadio lleno y al que muchas personas se han quedado sin entrar al haberse agotado las entradas a las horas de ponerse a la venta.

Desde abril aguantando conciertos

El nuevo Bernabéu celebró el pasado 26 de abril su primer concierto tras la reforma que comenzó en 2019. El evento Locos por la música alarmó a los vecinos, e inmediatamente las redes sociales se llenaron de quejas. Unas protestas que aumentaron con el concierto de Taylor Swift, en el que se tuvo que cortar el tráfico de vehículos y restringir el paso de peatones durante los dos días del evento.

La gota que ha colmado el vaso han sido los cuatro días seguidos de conciertos de la artista colombiana Karol G a los que que, de sábado a martes, han acudido más de 270.000 personas, y por los que el estadio se ha llevado un 70% de los beneficios obtenidos, lo que suponen alrededor de 18 millones de euros.

La artista Karol G durante uno de sus conciertos en el Santiago Bernabéu. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Un homicidio debajo de casa

Además, un hombre de 42 años ha fallecido este miércoles en un hospital de Madrid después de ser agredido a la salida del concierto de Karol G del martes en el Santiago Bernabéu.

El suceso tuvo lugar aproximadamente a la una de la madrugada, cuando un grupo de mujeres acusó al hombre de grabarlas con su móvil, lo que desató una discusión que terminó en agresión. Otro hombre golpeó a la víctima en la cabeza, provocando su caída.

Los servicios de emergencias de Samur-Protección Civil atendieron al hombre herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo con sangrado. Fue intubado y trasladado en estado grave a un hospital de la capital donde posteriormente falleció. Dos agentes de la Policía Municipal de Madrid que regulaban el tráfico en la zona detuvieron al agresor.

*Con información de Efe