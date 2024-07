Los conciertos en el Bernabéu terminarán a las 23 horas: el Ayuntamiento y el Real Madrid acuerdan un límite para compensar a los vecinos

Duki, en su concierto en el Santiago Bernabéu (EFE/Kiko Huesca))

Los vecinos del Santiago Bernabéu llevan meses quejándose del ruido. Los macroconciertos que se celebran en el estadio no cumplen la normativa contra el ruido de Madrid y hay ocasiones que se han llegado a superar los 85 decibelios cuando la ordenanza que lo regula, de acuerdo con la Ley del Ruido, establece como límite máximo los 53 decibelios en horario nocturno para espectáculos y los 63 durante el día. Tras varias propuestas y promesas que ya había anunciado en Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, este martes ha llegado la última de ellas: limitar a las 23 horas los conciertos, restringir los horarios de los ensayos y reforzar la limpieza en la zona.

El pacto acordado entre el Consistorio y el Real Madrid tiene como objetivo reducir las molestias a los vecinos de la zona hasta que el club implante todas las medidas del plan de control de emisiones sonoras. También se restringirán los horarios de ensayos y se adelantará la apertura de puertas del estadio, en línea con lo acordado en la última reunión, según han informado fuentes municipales. En cuanto a la limpieza, se va a reforzar el servicio del SELUR en horas previas y posteriores a los eventos. Además, se van a implantar nuevos sistemas operativos de recogida de residuos, como la colocación de más contenedores.

Un vecindario desesperado

A finales de junio, el alcalde de Madrid aseguraba que los conciertos se limitarían a 20 al año, pero par los vecinos no era suficiente. Los afectados afirmaban que “no es una solución en absoluto”. Nicolás, un vecino que administra el perfil en la red social X de @RuidoBernabeu, explicaba hace unas semanas a Infobae España que la situación es insostenible. El afectado, que es padre de una niña, recordaba que no solo se trata de esos supuestos 20 macroconciertos, sino también de los 30 partidos que se juegan a lo largo del año y otros muchos eventos que se celebran en el estadio. “Estamos hablando de unos 50 eventos al año, es decir, casi todas semanas hay uno, y eso sin incluir el resto de conciertos que no son masivos, además de los eventos de diferente naturaleza, como los de empresas, que también tienen lugar entre semana. En el peor de los casos hemos tenido hasta 3 macroeventos de 7 horas seguidas en días consecutivos”, lamentaba.