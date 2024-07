Operación Triunfo, Mario Casas y ‘La virgen roja’: Prime Video presume de músculo (y éxito) al presentar sus contenidos para los próximos meses

La presentación de los nuevos contenidos de Prime Video

La velada sólo podía comenzar con las alabanzas a Culpa Mía, la película protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara (y basada en la novela romántica de la autora argentina Mercedes Ros) que ha roto todos los récords de la plataforma al convertirse en la película original internacional más vista de su catálogo. “El 2023 ha sido un año histórico”, ha recalcado Ricardo Cabornero, director de Prime Video en España y Portugal. “Nuestras historias pueden viajar y emocionar a millones de espectadores”, ha apostillado Cabornero.

Los relatos de Wattpad no han sido el único aliciente para el servicio de streaming, que también ha querido destacar los buenos números de Operación Triunfo, que regresará en septiembre de 2025 con una nueva edición presentada por Chenoa. “OT ha sentado un precedente, no sólo a nivel de Prime Video, también en España al impulsar más suscripciones que ningún otro contenido local en nuestro país”, ha explicado el director de la plataforma. El talent show no ha sido el único formato en recibir los mejores aplausos, pues se ha confirmado que Reina Roja no sólo tendrá una segunda temporada, también una tercera.

La tarde ha sido provechosa, pues Prime Video ha anunciado alguno de los títulos más notorios que aterrizarán en la plataforma a finales de este año y en 2025. Entre ellos, el thriller Zeta, protagonizado por Mario Casas y dirigido por Dani de la Torre que comenzará su rodaje en los próximos días. El actor ha estado en la presentación para hablar de la ilusión que le producía poder convertirse en un espía de élite. La plataforma también ha anunciado que una de sus grandes apuestas de la temporada, La virgen roja, la película sobre Hildegart Rodríguez protagonizada por Alba Planas y Nawja Nimri, se estrenará en las salas de cine españolas el próximo 27 de septiembre (de la mano de Elastica Films para, más tarde, llegar al catálogo de Prime Video).

Prime Video quiere erigirse como un espacio que alberga todo tipo de contenidos con el objetivo de que el cliente pueda encontrar todo lo que busca sin necesidad de mutar entre apps. “Somos un centro de entretenimiento, queremos que todo el contenido esté en un mismo sitio, de forma que los clientes puedan acceder a todos los contenidos sin tener que estar saltando de aplicación en aplicación”, ha apreciado Cabornero.

“‘Operación Triunfo’ ha sentado un precedente, no sólo a nivel de Prime Video, también en España al impulsar más suscripciones que ningún otro contenido local en nuestro país” | Ricardo Cabornero, director de Prime Video en España y Portugal

Nicole Wallace y Gabriel Guevara en una escena de 'Culpa mía', la película internacional más exitosa de la historia de Prime Video

Más siempre es más

María José Rodríguez, responsable de contenidos originales de Prime Video en España, ha sido la encargada de enumerar el amplio listado de novedades que llegarán a la plataforma en los próximos meses. “El diverso y ambicioso catálogo de producciones originales españolas ha capturado claramente la imaginación tanto de la audiencia en España como del público global en Prime Video”, ha explicado en el evento de presentación al que ha acudido este medio. “Estamos incorporando más thrillers apasionantes, comedias hilarantes, talent shows entretenidos y documentales impactantes a nuestro catálogo”, ha apostillado.

Algunos de los títulos más notorios que se estrenarán en el segundo semestre de 2024 y el próximo año serán Apocalipsis Z: El principio del fin, una película que se estrenará el 31 de octubre y se adentrará en una sociedad consumida por un virus contagioso (algo que nos resulta ciertamente familiar), Viaje de fin de curso, una comedia adolescente protagonizada por Berta Castañé y Yolanda Ramos o el drama juvenil Enemigos, con los actores emergentes Christian Checa y Hugo Welzel.

“Estamos incorporando más thrillers apasionantes, comedias hilarantes, ‘talent shows’ entretenidos y documentales impactantes a nuestro catálogo” | María José Rodríguez, responsable de contenidos originales de Prime Video en España

Un primer vistazo a 'Enemigos', una de las películas originales de Prime Video

En el apartado de las series originales, María José Rodríguez ha anunciado el estreno de Cochinas, una comedia original protagonizada por Elena Anaya, Punto Nemo, un trepidante thriller marítimo con un reparto coral que incluye a Óscar Jaenada, Alba Flores y Maxi Iglesias, entre otros, así como la segunda temporada de Citas Barcelona y la decimoquinta de uno de sus productos más exitosos, La que se avecina. Entre los nuevos títulos también estará En fin, una comedia postapocalíptica que se estrenará en septiembre y Su Majestad, una ficción protagonizada por Anna Castillo sobre una princesa rebelde que se convierte en reina de España.

No todo son series y películas. Prime Video ha presentado una amalgama de docuseries y documentales centrados en algunas de las figuras públicas más notorias del país. Por ejemplo, la plataforma será la encargada de acercarnos a la vida de Bad Gyal tras el lanzamiento de La Joia, su primer álbum de estudio. Con La Joia: Bad Gyal, los seguidores de la artista podrán adentrarse en el proceso de creación de uno de los títulos musicales más notorios del último año, así como en el mundo de la artista urbana más notoria de nuestro país.

Anna Castillo, en la primera imagen de 'Su Majestad', la nueva serie original de Prime Video

Otros títulos a destacar son docuserie de Elías León Siminiani, El Circo de los Muchachos, que se estrenará en noviembre, y Calleja en el espacio, que verá al conocido aventurero Jesús Calleja convertirse en el primer español no astronauta en viajar al espacio. Prime Video también ha confirmado que habrá una cuarta temporada de Pombo tras el estreno de la tercera, por lo que las aventuras de la familia de influencers seguirán mostrándose en la plataforma. Dulceida: Al desnudo también regresará con una segunda temporada el año que viene centrada en el viaje de sus protagonistas, Aida y Alba, hacia la maternidad.

A continuación, todos los estrenos de Prime Video para lo que resta de año y para 2025:

Películas originales

Enemigos

Viaje de fin de curso

Apocalipsis Z : El principio del fin

Sigue mi voz

Zeta

Series originales

En fin

Su Majestad

Dime tu nombre

Cochinas

Reina Roja: T2 y T3

Entretenimiento, docuseries y documentales originales

Operación Triunfo 2025

OT23: La gira

Medina: El estafador de famosos

El Circo de los Muchachos

Cómo cazar a un monstruo

Infiltrada en el búnker

Series y documentales

Calleja en el espacio

Dulceida: T2

La Joia: Bad Gyal

Pombo: T3 y T4

Courtois: la vuelta del número 1

Citas Barcelona : T2

La que se avecina: T15

Punto Nemo