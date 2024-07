La apasionada vida amorosa de Luis Miguel: desde su romance con Mariah Carey hasta la estabilidad con Paloma Cuevas

Luis Miguel en un concierto en Florida. (Gerardo Mora/Getty Images)

Luis Miguel, también conocido como “El Sol de México”, no solo ha dejado una huella indudable en la música latina, sino que también ha capturado la atención del público con sus turbulentas relaciones amorosas. Y es que, a lo largo de su carrera, el cantante ha estado vinculado con varias mujeres, pero su vida sentimental ha sido muy destacada por su relación con la actriz Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos, y recientemente con la diseñadora Paloma Cuevas.

Durante sus más de 40 años en los escenarios, el artista ha sido relacionado con numerosas parejas, entre las que se encuentran Adela Noriega, Isabel Camil, Lucía Mendez, Mariana Yazbek, Brigitte Nielsen e incluso Sofía Vergara. Pero sin duda, las mujeres que más han marcado su corazón han sido las siguientes:

Stephanie Salas

Una de sus primeras relaciones conocidas fue con Stephanie Salas, hija de la actriz mexicana Sylvia Pasquel. Ambos se conocieron en 1985, cuando tenían 15 años y comenzaba su popularidad en el mundo del espectáculo. En una entrevista concedida a ¡Hola!, Salas contó que, en ese tiempo, ella trabajaba en el musical Vaselina con el grupo Timbiriche y que un compañero en la obra, amigo de Luis Miguel, los presentó.

Aunque inicialmente solo eran amigos, su relación evolucionó a medida que sus familias comenzaron a convivir más, especialmente en eventos organizados por Luis Rey, padre del cantante. “A los 17 años ya empezamos a salir en un plan más romántico”, reveló Salas. Juntos viajaban a conciertos y visitaban restaurantes, pero el noviazgo no llegó a ser serio debido a la apretada agenda del artista.

(Foto: Instagram/@masterchefmx)

La relación duró dos años y terminó tras un embarazo inesperado que resultó en el nacimiento de Michelle Salas en 1989. Stephanie compartió en la entrevista que anunciarle a Luis Miguel el embarazo fue uno de los momentos más duros de su vida: “Fue difícil. No lo quieres ver a él enojado... Así como es de encantador, también tiene un lado de mucho carácter”, confesó. Aunque Luis Miguel inicialmente reaccionó con sorpresa, pronto se calmó y mostró apoyo.

Sin embargo, poco después perdieron el contacto y Michelle fue criada principalmente por Stephanie y su familia. Tras muchos rumores de un secreto a voces en México, Luis Miguel tardó en reconocer públicamente a su hija, algo que finalmente hizo en 2007. Actualmente, Michelle es una reconocida modelo e influencer, y su padre ha tomado un papel importante dentro de su vida. Luis Miguel llegó a acompañarla en el altar en su boda con Danilo Díazgranados y actualmente se encuentran juntos en Madrid a la espera del concierto del artista en el Santiago Bernabéu.

Mariah Carey

Con la llegada de su fama internacional, Luis Miguel fue vinculado con otras figuras relevantes como Mariah Carey y Daisy Fuentes. Su relación con Carey, que duró tres años, fue particularmente importante debido a la notoriedad de ambos artistas, ya que la norteamericana se encontraba en lo más alto de su carrera. Sin embargo, esta también terminó en una ruptura mediática, que Carey describió como “devastadora” en una entrevista con Oprah Winfrey.

“Había pasado por muchas cosas y perdió a su madre a una edad muy temprana (...) Hice todo lo posible para apoyarlo emocionalmente, pero estaba pasando por mi propio proceso, llegó un punto con el que ya no podía lidiar con eso. No nos ayudábamos a sanarnos. En el mejor de los casos, Luis era generoso, espontáneo y apasionado, pero en el peor, era errático y ansioso y tenía una nube oscura sobre su cabeza”, confesó la cantante de All I Want For Christmas.

La cantante Mariah Carey y Luis Miguel, en 2001. (GettyImages)

Aracely Arámbula

Por otro lado, su romance más serio ocurrió con Aracely Arámbula, una actriz y cantante mexicana conocida por protagonizar las mejores telenovelas del país latinoamericano, y a quien conoció en 2005. La pareja se casó y tuvo dos hijos, Miguel y Daniel. Pero, a pesar de las expectativas iniciales de una relación duradera, su amor se acabó en 2009, generando una serie de disputas legales motivadas por la manutención de los niños y la custodia.

Arámbula ha sido abierta acerca de los desafíos que tuvo que enfrentar como madre soltera. En diversas entrevistas, la actriz ha expresado su frustración por la falta de involucramiento de Luis Miguel en la vida de sus hijos. En una ocasión, Arámbula afirmó a ¡Hola! que “Luis Miguel está completamente ausente en la vida de mis hijos. Nunca ha estado presente en sus cumpleaños ni en momentos importantes”.

Aracely Arámbula. (Instagram)

Paloma Cuevas

Recientemente, Luis Miguel ha sido relacionado con la diseñadora española Paloma Cuevas. Ambos se conocían desde muy jóvenes, por la amistad de sus padres. Sin embargo, sus caminos se distanciaron y Paloma Cuevas acabó casándose con el torero Enrique Ponce. Tras divorciarse en 2021, el cantante mexicano fue su mayor apoyo y ambos comenzaron una relación, que ha acaparado titulares no solo por la fama de ambos, sino también debido a la naturaleza sorprendente de este nuevo romance tras tantos años de amistad.

El padre del famoso corredor dice que la mejor versión que ha visto de Luismi, es la actual

La relación salió a la luz a principios de 2022, cuando fueron vistos juntos en distintos eventos en nuestro país. “Creo que su relación con Paloma le ha ayudado muchísimo a estar de nuevo en un buen momento. Se nota la diferencia, tanto en su persona como en la parte familiar”, comentaba el actor azteca Toño Mauri, hace unos días. Y es que tras las noticias sobre el nivel desenfrenado que estaba tomando el artista, la diseñadora ha conseguido ayudarle a encontrar el equilibrio emocional y la estabilidad que había estado buscando durante años.