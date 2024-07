¿Luis Miguel tiene otra hija? Ella es la joven venezolana de 25 años que aseguran tiene vinculo sanguíneo con El Sol

Desde sus inicios como artista, el Sol de México generó controversia entre propios y extraños por sus romances. (Foto: Jovani Pérez)

Luis Miguel ha estado envuelto en rumores sobre su vida amorosa desde que cumplió la mayoría de edad, pues su hermetismo al respecto constantemente desata un sinfín de especulaciones entre sus fans y en esta ocasión no es la excepción. Justo cuando se encuentra en una relación estable con Paloma Cuevas, trascendió su supuesta paternidad no reconocida de una joven venezolana de 25 años de edad.

Fue @chamonic3 (cuenta de Instagram dedicada a la farándula) quien dio a conocer información sobre la mujer que asegura ser descendiente del ‘Sol’.

“Ella es Milagros, es Venezolana y tiene 25 años. Es graduada de la universidad en Venezuela, es Licenciada en Comunicación Social vive en Miami y es la ‘supuesta hija’ no reconocida de Luis Miguel. Sabemos y sí tenemos muy claro que esto va a ser un poco imposible que se llegue a confirmar dado a Que Luis Miguel es una persona que jamás desmiente ni confirma nada”, se lee en la publicación.

Ella es Milagros (IG: @chamonic3)

Según @chamnic3, el rumor llegó a sus redes sociales a través de una persona cercana a Milagros, quien se habría enterado de la paternidad de la joven en una plática entre amigos.

“Tiene fotos de su mamá y el cantante. Digo supuesta porque no se puede confirmar, y entre esas pláticas un tercero vino me mostró esta foto y otras, me platicó un poco del contexto. La mamá de la chava falleció hace tiempo; la señora le contó a Milagros (ella ) cómo conoció y sostuvo una relación sentimental con Luis Miguel”, dice.

Supuestamente, la mamá de Milagros habría sostenido un romance con el intérprete nacionalizado mexicano durante un lapso de tiempo largo; se desconoce si sucedió en Venezuela o Miami, Estados Unidos. Entre sus visitas, habrían concebido a la joven de ahora 25 años y, cuando el cantante supuestamente se enteró, terminó toda relación con la señora.

La joven tiene un gran parecido físico con Michelle Salas, la primogénita del cantante. (Foto: Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel y quiénes son?

Hasta el momento, el intérprete de ‘La incondicional’ tiene tres hijos reconocidos:

Michelle Salas: la modelo mexicana de 35 años de edad es la primogénita de Luis Miguel, fruto de su tórrido romance con la actriz y cantante, la modelo mexicana de 35 años de edad es la primogénita de Luis Miguel, fruto de su tórrido romance con la actriz y cantante, Stephanie Salas

Miguel Gallego Arámbula : el adolescente de 17 años de edad es el primer hijo que el cantante tuvo con la actriz mexicana, : el adolescente de 17 años de edad es el primer hijo que el cantante tuvo con la actriz mexicana, Aracely Arámbula . Existen pocas fotografías de él en redes sociales, pues su madre ha procurado mantenerlo lejos de las cámaras con su hermano.

Daniel Gallego Arámbula: es el hijo menor del cantante; tiene 16 años de edad.