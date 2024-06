Estas son las tres expresiones que una uruguaya tuvo que eliminar de su vocabulario al llegar a España para evitar malentendidos

Captura de pantalla del video de Emiliana Artagaveytia (@emi_grando en TikTok)

Una joven uruguaya, Emiliana Artagaveytia, ha compartido su experiencia viviendo y trabajando en España a través de un video en TikTok, donde relata las confusiones y malentendidos lingüísticos que enfrentó debido a las diferencias en el uso del lenguaje entre Uruguay y España. Artagaveytia, conocida en TikTok como @emi_grando, comienza su relato con una frase que, según ella, debería ser eliminada del vocabulario uruguayo para evitar confundir a los españoles.

Una de las primeras anécdotas que comparte trata sobre una frase que solía utilizar con frecuencia mientras trabajaba como mesera en España. “Cuando estaba acá en España, llegué a trabajar de moza. Tenía tareas y venía el jefe y me decía ‘por favor, después haceme tal cosa’. Y yo le contestaba ‘ahora, después voy’”. La joven explica que esta respuesta causaba confusión en su jefe, quien esperaba que realizara la tarea de inmediato. “Una vez me suelta: ‘¿Por qué me decís que vas ahora si en realidad vas después? No entiendo’”. Artagaveytia trató de aclarar que su intención era hacer la tarea más tarde, pero sus explicaciones solo añadieron más confusión.

“Está de más” como envidia

Otra frase que menciona en su video es “está de más”, utilizada en Uruguay para expresar entusiasmo o aprobación. “Otra persona me decía: ‘Me voy de viaje, me compré tal cosa’, y yo le decía ‘ay, qué de más, está de más eso’. Las caras que clavaban...” En España, esta expresión se entiende de manera literal, sugiriendo que algo sobra o es innecesario. “Acá es muy literal todo. Decir ‘está de más’ es literalmente algo que sobra”, explica Artagaveytia. Como resultado, sus comentarios fueron malinterpretados como envidia.

“Caer” de forma literal

Una tercera anécdota hace referencia a la expresión “caer” para indicar llegada. Artagaveytia narra: “Una vez estaba con mi jefe viendo si voy a una obra o a otra, y le escribo por WhatsApp: ‘No te preocupes Mengano, caigo a las 19:00′”. Su jefe entendió que se estaba refiriéndose a una caída literal y, al verla posteriormente, le preguntó: “¿Te caíste?”. Confundida, Artagaveytia respondió: “Yo no te dije nunca eso. Estoy diciendo que llego a la siguiente”.

Estas experiencias han llevado a Artagaveytia a adaptar su lenguaje mientras vive en España. “Esta ha sido una de las frases que más anulé porque realmente no se entiende nada”, comenta en referencia a la expresión “caer”. Ella concluye su video con una advertencia a otros uruguayos que planeen vivir o trabajar en España: “Ya saben, gente, cuidado con lo que se dice”.

Las anécdotas de Artagaveytia no solo son entretenidas, sino que también ilustran las sutiles pero significativas diferencias en el uso del español en diferentes países. Estas diferencias pueden llevar a malentendidos inesperados, resaltando la importancia de adaptar y contextualizar el lenguaje en entornos multiculturales.