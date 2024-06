La polémica con la herencia de un anciano fallecido que dejó su patrimonio a su cuidadora y a un cura: “Todo ha sido orquestado por el párroco”

La abogada del sobrino de la víctima, Reyes Albaro en el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde'. (La Sexta/MVT)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca (Valencia) ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre nonagenario en la localidad de Cullera, acaecida el verano del pasado año. En concreto, la causa se centra en el presunto desvío de su patrimonio a su cuidadora y a un párroco, a quienes ha impuesto medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y que ha durado alrededor de ocho meses, se centra en el fallecimiento del anciano, que cambió su testamento a los 18 días después de que la cuidadora investigada comenzara a trabajar para él, en julio de 2023. Mes y medio después, el hombre falleció por una insuficiencia respiratoria. Según relata el escrito de la investigación, sin que se le llegara a hacer la autopsia, el hombre fue incinerado “sin avisar a la familia” y dejó una vivienda para la mujer, 33.000 euros en una cuenta y 6.000 euros a la parroquia.

Según relatan las autoridades y la acusación particular, los investigados habrían estado suministrando a la víctima una sobredosis de medicación, dándole antipsicóticos “para acelerar su muerte”, no sin antes pasar por la notaría. Sobre los acusados pesa un presunto delito de asesinato, extorsión y en última instancia de estafa.

El cura, presunto cerebro de la operación

La causa judicial se inició a finales de 2023, meses después de que un sobrino del fallecido interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil tras descubrir que la cuidadora de su tío figuraba como heredera universal.

Según asegura la abogada del sobrino, Reyes Albero en el programa de La Sexta Más Vale Tarde, la Guardia civil tendría suficiente material probatorio a pesar de la imposibilidad de realizar una autopsia. Entre las pruebas figurarían pinchazos telefónicos, cuentas bancarias, colaboración de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

“Aunque no hay prueba directa del asesinato porque ambos se encargaron de solicitar la incineración, vamos a acreditar no solo la estafa por parte de los dos, sino que todo ha sido orquestado por el párroco”, ha apuntado la abogada del sobrino.

La defensa del sacerdote asegura a Europa Press que el párroco no tenía relación de amistad ni con la cuidadora ni con el anciano, a quien conocía desde dos años atrás porque acudía a la parroquia y que, con la evolución de la enfermedad que sufría, reclamaba la presencia del párroco para que le administrara los sacramentos.

Noticia con información de Europa Press