‘Tu cara me suena 11′: Julia Medina imita a su compañera, Conchita, con su hit ‘Por las veces’ y suma su tercera victoria

Julia Medina se pone en la piel de Conchita y conquista el podio de la undécima gala de 'Tu Cara Me Suena' (Atresmedia)

Tu cara me suena 11 celebró su novena gala la noche de este viernes, 7 de junio, en Antena 3. La nueva entrega del espacio presentado por Manel Fuentes estuvo marcada por el reto en el que dos de sus concursantes tuvieron que ponerse en la piel de dos de sus compañeros para competir por el primer puesto.

El talent tuvo como invitados a la presentadora de televisión Eva Soriano, la modelo Juliana Roo y los cantantes Sergio Dalma y Ariana Grande, cuyas imitaciones elevaron notablemente el nivel de actuaciones de la velada. Además, la ausencia de Àngel Llàcer, quien se encuentra recuperándose de la infección intestinal que contrajo en Vietnam, fue solventada con la presencia de Santiago Segura, quien de ahora en adelante figurará como un miembro más del jurado.

Todos los concursantes de la novena gala de 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

“Estoy feliz, es volver a casa. Ellos necesitan una figura como yo, alguien que les comprenda, porque ellos son jurados, pero yo he sido concursante y he estado ahí”, afirmó el cómico, dejando entrever que llegaba como un juez aliado de los participantes. Llàcer también ejercía otra función dentro del espacio, pues formaba parte de la preparación semanal de cada una de las imitaciones de los participantes. Una labor que ahora llevará a cabo Íñigo Asiain, coach vocal habitual de Tu cara me suena.

Tras nueve galas, los concursantes han reforzado y perfeccionado sus habilidades y destrezas, por lo que las galas son cada vez más reñidas. Raoul Vázquez arrancó la velada con la imitación de Damiano David, vocalista de Måneskin, grupo italiado que se popularizó tras ganar Eurovisión 2021. El extriunfito entonó I wanna be your slave, con el que logró calcar la voz rasgada del artista, su actitud y movimientos en los escenarios. A pesar de las buenas valoraciones del jurado, el joven alcanzó la segunda posición en la clasificación, aunque eso sí, lleva semanas liderando la clasificación general.

Raoul Vázquez se pone en la piel de Damiano David, vocalista del grupo Måneskin (Atresmedia)

Conchita, eclipsada por Sergio Dalma

Valeria Ros estuvo acompañada por su amiga Eva Soriano, quienes juntas dieron vida a Cher y a Charo con el tema América del musical West Side Story. Una imitación de lo más cómica con la que alcanzaron la última posición. Su relevo lo tomó Supremme de Luxe, quien tuvo el reto de ponerse en la piel de Quevedo con su hit Columbia. La presentadora de Drag Race España se acercó mucho a la voz de canario, demostrando que es uno de los perfiles más dinámicos de esta temporada. Sin embargo, los jurados la relevaron a las últimas filas de la clasificación final, donde obtuvo el penúltimo puesto.

David Bustamante pasó por el clonador para dar vida a Marifé de Triana con su canción María de la O, constituyendo su mayor reto hasta ahora. Aunque el cántabro hizo gala de su propio tono de voz, lo cierto es que supo imitar el vibrato y el ‘quejío’ típico del flamenco y la copla. No obstante, alcanzó la quinta posición en la clasificación final.

David Bustamante da vida a Marifé de Triana en la novena gala de 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

La siguiente en subirse a los escenarios fue Raquel Sánchez Silva, quien interpretó a Young Miko con Wiggy, tema que dedicó a “todas las lesbianas de España y del mundo”. La presentadora de televisión supo reflejar la actitud y la esencia de la joven puertorriqueña, aunque donde no estuvo a la altura fue en el volumen de voz. La extremeña se situó por debajo de David Bustamante, con la seta posición en la clasificación final.

Llegó el turno de Juanra Bonet, que protagonizó su actuación más discreta hasta la fecha. El conductor de televisión dio vida a Cliff Richard con su hit Congratulations, canción que representó a Reino Unido en Eurovisión en el año 1968. El catalán alcanzó la antepenúltima posición en la clasificación final.

Sergio Dalma y Conchita imitan a Al Bano y Romina (Atresmedia)

Primer pleno de doses

Conchita estuvo acompañada por Sergio Dalma, quienes tuvieron una actuación calificada como “histórica” en los 13 años de vida que tiene el espacio de Antena 3. El dúo dio vida a Al Bano y Romina con su tema Sharazan. Si bien los dos brindaron una excelente actuación, la voz de la española de origen finlandés quedó eclipsada por la gran imitación del cantante. Ambos alcanzaron el tercer puesto en la clasificación.

Miguel Lago y Julia Medina fueron los dos participantes elegidos para imitar a David Bustamante y a Conchita, respectivamente. El humorista pasó por el clonador para ponerse en la piel del cántabro con su canción El día que te vayas, mientras que la exparticipante de Operación Triunfo se convirtió en la cantante española de origen finlandés con su hit Por las veces.

Lago logró imitar los gestos y la actitud de Bustamante sobre el escenario y, además, supo estar a la altura de la complicada coreografía. Sin embargo, ocupó la cuarta posición en la clasificación. Por su parte, Julia Medina puso el broche final a la velada y, además, se convirtió en la primera concursante en alcanzar el pleno de doses de la temporada al obtener las máximas puntuaciones de los jueces.

La gaditana supo clavar la voz de Conchita y su emblemática pronunciación de ‘eses’, lo que la llevó a conquistar el podio y a sumar su tercera victoria en esta edición. La andaluza cedió su premio benéfico de 3.000 euros a Valeria Ros, quien donó el dinero a Dale Candela, una ONG que lucha contra el ELA.

Presentación de la 11ª edición de 'Tu cara me suena'.