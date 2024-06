‘Tu cara me suena 11′: Conchita alcanza su primera victoria con Ptazeta, mientras David Bustamante acaricia el podio

Conchita imita a Ptazeta y gana la octava gala de 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia).

Tu cara me suena 11 celebró su octava gala la noche de este viernes, 31 de mayo, en Antena 3. Una entrega que, de nuevo, volvió a estar marcada por la ausencia de Àngel Llàcer, quien grabó dos emisiones antes de desaparecer de la pequeña pantalla como consecuencia de su segundo ingreso hospitalario a causa de una infección intestinal.

Si bien su testigo lo había tomado Silvia Abril, lo cierto es que, en esta ocasión, fue José Corbacho el encargado de ocupar la cuarta silla de la mesa del jurado del concurso. No obstante, quien cubrirá su baja en las galas posteriores será Santiago Segura, aunque, eso sí, no lo hará en calidad de presidente del jurado, pues ese cargo ha recaído en Chenoa, según Formula TV.

Al margen de esto, la undécima edición del espacio de Atresmedia está siendo una de las temporadas más reñidas, pues sus concursantes derrochan un gran talento y nivel en los escenarios. Debido a esto, Carlos Latre, Chenoa, Lolita Flores y José Corbacho trataron de repartir las calificaciones con la idea de beneficiar a aquellos participantes que no suelen recibir puntuaciones altas pese a sus grandes actuaciones. Sin embargo, esta cuestión generó algún que otro descontento.

La noche también contó con la participación de los hermanos Gaviño, Kiko (Juan Manuel) y Shara (Sara), quienes acudieron como invitados a Tu cara me suena por primera vez. El dúo gaditano es uno de los grandes grupos de la industria musical española y, aprovechando su debut en el talent, se pusieron en la piel de Camilo y Evaluna para entonar Índigo. Su actuación fue tal que, probablemente, acudan como participantes en alguna de las próximas ediciones.

El podio, un gran reto

La octava gala tuvo inicio con Miguel Lago, quien imitó a Ricchi e Poveri con ayuda de Soraya Arnelas. El cómico y la exconcursante de Operación Triunfo se subieron al escenario para cantar Sarà perché ti amo, una canción que, en los últimos tiempos, ha vuelto a popularizarse gracias a la versión viral del tema en Tik Tok. El gallego logró una gran interpretación, pero quien se llevó todo el protagonismo fue su acompañante. Pese a que el humorista fue elogiado por el jurado, lo cierto es que obtuvo la peor puntuación, quedando el último en la clasificación con 9 puntos.

La siguiente en pasar por el clonador fue Julia Medina, quien vivió su ‘primer cambio de sexo’ en esta edición al dar vida a Pablo Alborán con su hit Saturno. Un reto realmente difícil que logró superar, aunque sin mucho éxito. La extriunfita no logró conquistar al jurado y octuvo 11 puntos, lo que la llevó a ocupar la séptima posición en la clasificación.

Fue entonces cuando llegó el turno de Juanra Bonet, quien lleva semanas rozando el podio, aunque sin mucha suerte pese a sus notorias imitaciones en los escenarios. La noche de este viernes su desafío consistía en ponerse en la piel de Jack Black con el tema Peaches, la BSO de la película Super Mario Bros. El presentador logró calcar la voz y la vis cómica del actor americano, por lo que su espectáculo fue majestuoso. Además, Lolita Flores participó haciendo de la mítica princesa de la saga. Pese a su gran esfuerzo, el conductor de televisión quedó en la quinta posición en la clasificación, con 15 puntos.

El enfado de Raoul Vázquez

Su relevo lo tomó Supremme de Luxe, quien entonó el tema Me lloras de Gloria Trevi. La presentadora de Dag Race España logró alcanzar la voz desgarrada y el acento de la estrella mexicana, protagonizando un show de lo más hot. Al igual que en la gala anterior, la participante empató en puntos con Juanra Bonet, aunque esta vez, ninguno de los dos se ‘disputaba’ el podio. Con 15 puntos, Supremme de Luxe alcanzó la octava posición en la clasificación, lo que provocó numerosas críticas por parte del público a los jueces, quienes veían a la televisiva en las primeras posiciones.

David Bustamante se subió al clonador para convertirse en Leonel García del grupo Sin Bandera y cantar Que lloro. Para ello, el cantante cántabro contó con la ayuda de Noel Schajris, integrante del dúo. Los dos artistas lograron una gran armonización y sintonía de sus voces, dando lugar a una espectacular y emotiva actuación. El extriunfito acarició su segunda victoria, pues quedó segundo en la clasificación con 22 puntos.

La siguiente fue Valeria Ros, que se metió en la piel de Pink con su hit Get the party started. La cómica tuvo una gran destreza en los escenarios, dando lugar a una de sus mejores actuaciones hasta la fecha. Pese a ello, quedó penúltima en la clasificación con 10 puntos. Fue entonces cuando Raquel Sánchez Silva se subió al clonador para imitar a Victoria Abril y su hit Cuando tú me besas, trasladando al público y al jurado a la Nochevieja de 1978, cuando la actriz cantó el tema como especial de fin de año de TVE.

La actuación de la conductora de televisión fue meritoria, pues supo dosificar el aire para cantar en directo y, además, estar a la altura del carácter acrobático de la coreografía. La presentadora obtuvo 18 puntos y quedó en la cuarta posición en la clasificación. Llegó el turno de Raoul Vázquez, quien dio vida a Neil Diamond para entonar su popular Sweet Caroline. El joven obtuvo una actuación de sobresaliente, tanto fue así que provocó las lágrimas de José Corbacho.

Conchita celebra la victoria

La última en actuar fue Conchita, quien se atrevió a rapear al ponerse en la piel de la canaria Ptazeta para entonar Music Session, Vol. 45 de Bizarrap. La artista logró imitar su flow y clavó la complicada letra de la canción, entonándola de principio a fin. La actuación fue tal que Chenoa la calificó de “impecable” y tres de los cuatro miembros del jurado le dieron los 12 puntos. De esta manera, Conchita se coronó como ganadora al ocupar el podio con 24 puntos, su primer triunfo en esta edición.

La cantante destinó los 3.000 euros del premio a la organización benéfica Adelias, “que tiene un orfanato en Marruecos, ayudan a niños que están enfermos, los traen y los operan... Están todo el rato para paliar la pobreza de los niños”, afirmó.